واشنطن تكثّف تحركاتها ضد فنزويلا… وترامب يناقش الخيارات مع كبار المسؤولين

يعقد الرئيس الأميركي ، مساء الاثنين، اجتماعا في المكتب البيضاوي لمناقشة الخطوات التالية تجاه ، بحسب ما نقلت شبكة " " عن مصادر مطلعة، في وقت تكثف فيه ضغوطها على كاراكاس.ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس المشتركة الجنرال دان كاين، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب مديرة مكتب سوزي وايلز ونائبها ستيفن ميلر.ويأتي الاجتماع، المقرر عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق ، بعد سلسلة من الضغوط المتزايدة من قبل ، شملت تنفيذ ضربات ضد سفن تهريب مخدرات وتعزيز الوجود العسكري الأميركي في منطقة الكاريبي.وكان قد أصدر نهاية الأسبوع توجيهًا عاما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حذّر فيه شركات الطيران والطيارين والشبكات الإجرامية من التحليق في الأجواء الفنزويلية. (سكاي نيوز)