عربي-دولي
واشنطن تكثّف تحركاتها ضد فنزويلا… وترامب يناقش الخيارات مع كبار المسؤولين
Lebanon 24
01-12-2025
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعقد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، مساء الاثنين، اجتماعا في المكتب البيضاوي لمناقشة الخطوات التالية تجاه
فنزويلا
، بحسب ما نقلت شبكة "
سي ان ان
" عن مصادر مطلعة، في وقت تكثف فيه
الإدارة الأميركية
ضغوطها على كاراكاس.
ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس
هيئة الأركان
المشتركة الجنرال دان كاين، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب مديرة مكتب
البيت الأبيض
سوزي وايلز ونائبها ستيفن ميلر.
ويأتي الاجتماع، المقرر عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق
الولايات المتحدة
، بعد سلسلة من الضغوط المتزايدة من قبل
واشنطن
، شملت تنفيذ ضربات ضد سفن تهريب مخدرات وتعزيز الوجود العسكري الأميركي في منطقة الكاريبي.
وكان
ترامب
قد أصدر نهاية الأسبوع توجيهًا عاما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حذّر فيه شركات الطيران والطيارين والشبكات الإجرامية من التحليق في الأجواء الفنزويلية. (سكاي نيوز)
