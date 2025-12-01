"مكالمة قصيرة"… مطالب مادورو وردّ واشنطن

أفادت صحيفة "ميامي هيرالد" بأن الرئيس الأميركي طالب نظيره ، خلال مكالمة هاتفية، بالاستقالة الفورية ومغادرة البلاد. ووفق مصادرها، توقفت المكالمة سريعًا بعدما طلب الحفاظ على سيطرته على الجيش مقابل السماح بانتخابات حرة، وهو ما رفضته .

وطلب مادورو "عفوًا شاملاً" له وللمقربين منه، فقوبل الطلب بالرفض مع عرض ممر آمن فقط في حال مغادرته فورًا.



وأكد حصول المكالمة، لكنه امتنع عن كشف تفاصيلها.



في المقابل، رفعت شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي بعد إعلان ترامب إغلاق مجالها الجوي، معتبرة القرار انتهاكًا للسيادة. كما حذّرت في رسالة إلى " " من أن التحركات العسكرية الأميركية في تهدد استقرار أسواق الطاقة.



التوتر بين الجانبين يتصاعد، مع إرسال سفنًا حربية وغواصة قرب السواحل الفنزويلية، وحديث وزير الحرب الأميركي عن جاهزية الجيش لـ"تغيير النظام". ورد مادورو بإعلان تعبئة 4.5 ملايين شخص للتصدي لأي هجوم محتمل.



كما أثارت عمليات أميركية ضد قوارب يُشتبه بتهريبها المخدرات في الكاريبي والمحيط الهادئ انتقادات دولية، بعد مقتل أكثر من 83 شخصًا منذ أيلول الماضي.



