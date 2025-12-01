Advertisement

عربي-دولي

"مكالمة قصيرة"… مطالب مادورو وردّ واشنطن

Lebanon 24
01-12-2025 | 10:05
أفادت صحيفة "ميامي هيرالد" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال مكالمة هاتفية، بالاستقالة الفورية ومغادرة البلاد. ووفق مصادرها، توقفت المكالمة سريعًا بعدما طلب مادورو الحفاظ على سيطرته على الجيش مقابل السماح بانتخابات حرة، وهو ما رفضته واشنطن.
وطلب مادورو "عفوًا شاملاً" له وللمقربين منه، فقوبل الطلب بالرفض مع عرض ممر آمن فقط في حال مغادرته فورًا.

وأكد ترامب حصول المكالمة، لكنه امتنع عن كشف تفاصيلها.

في المقابل، رفعت فنزويلا شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي بعد إعلان ترامب إغلاق مجالها الجوي، معتبرة القرار انتهاكًا للسيادة. كما حذّرت في رسالة إلى "أوبك" من أن التحركات العسكرية الأميركية في الكاريبي تهدد استقرار أسواق الطاقة.

التوتر بين الجانبين يتصاعد، مع إرسال الولايات المتحدة سفنًا حربية وغواصة قرب السواحل الفنزويلية، وحديث وزير الحرب الأميركي عن جاهزية الجيش لـ"تغيير النظام". ورد مادورو بإعلان تعبئة 4.5 ملايين شخص للتصدي لأي هجوم محتمل.

كما أثارت عمليات أميركية ضد قوارب يُشتبه بتهريبها المخدرات في الكاريبي والمحيط الهادئ انتقادات دولية، بعد مقتل أكثر من 83 شخصًا منذ أيلول الماضي.

 
