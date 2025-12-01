19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عملية أمنية في ريف دمشق تسفر عن مصادرة كميات ضخمة من الحشيش والكبتاغون
Lebanon 24
01-12-2025
|
10:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الداخلية
في
سوريا
، اليوم الاثنين، أن فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف
دمشق
، بالتعاون مع
مديرية الأمن الداخلي
في
منطقة الزبداني
، ضبط كمية كبيرة من المواد المخدّرة.
Advertisement
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على
تليغرام
أنه إثر ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود نشاط مشبوه يهدد
الأمن العام
في المنطقة، فأرسلت
مديرية الأمن
الداخلي في
الزبداني
دورية مختصة لمعاينة الموقع والبدء بعملية التفتيش.
وأضافت أنه خلال تنفيذ المهمة، عُثر على 324 كفاً من مادة الحشيش المخدِّر وما يقارب 200 ألف حبة كبتاغون، حيث جرى ضبطها ومصادرتها.
إلى ذلك، أكدت
إدارة مكافحة المخدرات
استمرار جهودها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمواد المخدرة، وتعزيز أمن المجتمع واستقراره. (الحدث)
مواضيع ذات صلة
في هذه المنطقة.. ضبط كميات من الحشيش
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. ضبط كميات من الحشيش
01/12/2025 21:55:31
01/12/2025 21:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية نوعية تسفر عن توقيف مروّج مخدرات في الدامور
Lebanon 24
عملية أمنية نوعية تسفر عن توقيف مروّج مخدرات في الدامور
01/12/2025 21:55:31
01/12/2025 21:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارات ظنية بحق متورطين بتهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى السعودية
Lebanon 24
قرارات ظنية بحق متورطين بتهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى السعودية
01/12/2025 21:55:31
01/12/2025 21:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: ضبط كمية كبيرة من المخدرات بمنطقة الزبداني في ريف دمشق
Lebanon 24
الداخلية السورية: ضبط كمية كبيرة من المخدرات بمنطقة الزبداني في ريف دمشق
01/12/2025 21:55:31
01/12/2025 21:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة مكافحة المخدرات
مديرية الأمن الداخلي
وزارة الداخلية
منطقة الزبداني
مديرية الأمن
الأمن العام
مديرية ال
الزبداني
تابع
قد يعجبك أيضاً
البيت الأبيض: محادثات "جيدة جداً" مع كييف… وويتكوف إلى موسكو
Lebanon 24
البيت الأبيض: محادثات "جيدة جداً" مع كييف… وويتكوف إلى موسكو
14:53 | 2025-12-01
01/12/2025 02:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
Lebanon 24
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
14:51 | 2025-12-01
01/12/2025 02:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو تهاجم "الناتو": ضربات استباقية؟ خطوة خطيرة وتصعيد متعمّد
Lebanon 24
موسكو تهاجم "الناتو": ضربات استباقية؟ خطوة خطيرة وتصعيد متعمّد
14:47 | 2025-12-01
01/12/2025 02:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة هجمات إسرائيلية تستهدف قيادات فلسطينية ومواقع في قطاع غزة
Lebanon 24
سلسلة هجمات إسرائيلية تستهدف قيادات فلسطينية ومواقع في قطاع غزة
14:47 | 2025-12-01
01/12/2025 02:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أوروبيّ يتحدّث عن موعد هجوم إسرائيل على إيران... وهذا ما قاله عن لبنان
Lebanon 24
مسؤول أوروبيّ يتحدّث عن موعد هجوم إسرائيل على إيران... وهذا ما قاله عن لبنان
14:00 | 2025-12-01
01/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:53 | 2025-12-01
البيت الأبيض: محادثات "جيدة جداً" مع كييف… وويتكوف إلى موسكو
14:51 | 2025-12-01
توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
14:47 | 2025-12-01
موسكو تهاجم "الناتو": ضربات استباقية؟ خطوة خطيرة وتصعيد متعمّد
14:47 | 2025-12-01
سلسلة هجمات إسرائيلية تستهدف قيادات فلسطينية ومواقع في قطاع غزة
14:00 | 2025-12-01
مسؤول أوروبيّ يتحدّث عن موعد هجوم إسرائيل على إيران... وهذا ما قاله عن لبنان
13:52 | 2025-12-01
عراقجي: لا علاقات حالياً مع حكومة سوريا… ولا تنازل عن حقوقنا النووية
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
01/12/2025 21:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 21:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 21:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24