عربي-دولي

عملية أمنية في ريف دمشق تسفر عن مصادرة كميات ضخمة من الحشيش والكبتاغون

Lebanon 24
01-12-2025 | 10:38
أعلنت وزارة الداخلية في سوريا، اليوم الاثنين، أن فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني، ضبط كمية كبيرة من المواد المخدّرة.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تليغرام أنه إثر ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود نشاط مشبوه يهدد الأمن العام في المنطقة، فأرسلت مديرية الأمن الداخلي في الزبداني دورية مختصة لمعاينة الموقع والبدء بعملية التفتيش.

وأضافت أنه خلال تنفيذ المهمة، عُثر على 324 كفاً من مادة الحشيش المخدِّر وما يقارب 200 ألف حبة كبتاغون، حيث جرى ضبطها ومصادرتها.

إلى ذلك، أكدت إدارة مكافحة المخدرات استمرار جهودها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمواد المخدرة، وتعزيز أمن المجتمع واستقراره. (الحدث)
