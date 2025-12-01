عملية أمنية في ريف دمشق تسفر عن مصادرة كميات ضخمة من الحشيش والكبتاغون

Advertisement

أعلنت في ، اليوم الاثنين، أن فرع مكافحة المخدرات في محافظة ريف ، بالتعاون مع في ، ضبط كمية كبيرة من المواد المخدّرة.وأوضحت الوزارة عبر قناتها على أنه إثر ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود نشاط مشبوه يهدد في المنطقة، فأرسلت الداخلي في دورية مختصة لمعاينة الموقع والبدء بعملية التفتيش.وأضافت أنه خلال تنفيذ المهمة، عُثر على 324 كفاً من مادة الحشيش المخدِّر وما يقارب 200 ألف حبة كبتاغون، حيث جرى ضبطها ومصادرتها.إلى ذلك، أكدت استمرار جهودها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمواد المخدرة، وتعزيز أمن المجتمع واستقراره. (الحدث)