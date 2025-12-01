Advertisement

عربي-دولي

"جيل جديد" للمواجهات المقبلة... "إسرائيل" تكشف التفاصيل (صورة)

Lebanon 24
01-12-2025 | 10:44
أعلن رئيس منظمة استخبارات الدفاع ورئيس هيئة البحث والتطوير في وزارة الأمن الإسرائيلية، العميد الاحتياط داني غولد، استكمال تطوير منظومة الليزر الدفاعية "أور إيتان"، مؤكداً أنّها ستُسلّم للجيش الإسرائيلي بقدرة تشغيلية أولى في 30 كانون الأول 2025.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر "Deep Sen Tech" في جامعة تل أبيب، حيث أوضح غولد أنّ المنظومة جاهزة للاستخدام الأولي، فيما يتواصل تطوير أجيال مستقبلية منها. وأشار إلى أنّ عملية "الأسد الصاعد" أظهرت تقنيات "غير مسبوقة" ومفاجآت طوّرتها المنظمة لسنوات.
 


وأكد غولد أنّ المنظومة، التي يُتوقّع أن تغيّر قواعد القتال، اجتازت تجارب واسعة بنجاح، وأنّ نسختها التشغيلية ستُسلّم في موعدها. كما لفت إلى تحوّل في المشهد الدفاعي، حيث باتت الشركات الناشئة تنافس كبريات الصناعات، كاشفاً تفوّق عدد منها في مناقصة MTARD لتزويد الجيش بمنظومات طائرات مُسيّرة هجومية.

وأضاف أنّ العمل جارٍ على تطوير الجيل القادم من التقنيات المخصّصة للصراعات المستقبلية في الفضاء والهجوم والدفاع، مؤكداً أنّ هيئة البحث والتطوير باتت مركز إنتاج لهذه الابتكارات بالتعاون مع الصناعات الكبرى والشركات الناشئة.

ووفق موقع i24 News، استقطب مؤتمر "Deep Sen Tech" مئات المشاركين من إسرائيل وخارجها، مركّزاً على الابتكار ودروس الصراعات الأخيرة.

