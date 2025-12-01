عاد من لبنان... من أوقفت السلطات السوريّة اليوم؟ (صورة)

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد ، عن "توقيف سامي أوبري، الذي كان يترأس فصيل "الدفاع الوطني" في محافظة حلب خلال حكم النظام السابق".

Advertisement

وأشار إلى أنّ "أوبري متورط في جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين في حلب".





وأضاف: "عين أوبري في أواخر 2017 مسؤولاً للعلاقات العامة في فصيل "الدفاع الوطني"، واستمرّ في التنسيق مع تشكيلات طائفية مرتبطة بالنظام السابق، قبل أن يفرّ إلى ، عقب تحرير مدينة حلب. وقبض عليه بعد متابعة دقيقة ورصد تحركاته، فور دخوله البلاد متسللاً". (الامارات 24)