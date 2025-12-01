Advertisement

عربي-دولي

عاد من لبنان... من أوقفت السلطات السوريّة اليوم؟ (صورة)

Lebanon 24
01-12-2025 | 10:44
أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني، عن "توقيف سامي أوبري، الذي كان يترأس فصيل "الدفاع الوطني" في محافظة حلب خلال حكم النظام السابق".
وأشار عبد الغني إلى أنّ "أوبري متورط في جرائم حرب وانتهاكات ضد المدنيين في حلب".

 
وأضاف: "عين أوبري في أواخر 2017 مسؤولاً للعلاقات العامة في فصيل "الدفاع الوطني"، واستمرّ في التنسيق مع تشكيلات طائفية مرتبطة بالنظام السابق، قبل أن يفرّ إلى لبنان، عقب تحرير مدينة حلب. وقبض عليه بعد متابعة دقيقة ورصد تحركاته، فور دخوله البلاد متسللاً". (الامارات 24)
 
 
 
قائد ميليشيا الدفاع الوطني السوري سابقا سامر أوبري (الداخلية السورية)
