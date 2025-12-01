Advertisement

عربي-دولي

تقرير: أخطر "أزمة بشرية" في تاريخ الجيش الإسرائيلي… الأرقام تتحدّث

Lebanon 24
01-12-2025 | 10:55
حذّر الجيش الإسرائيلي من أزمة متفاقمة في القوى البشرية، معتبراً أنّ هذا النقص ينعكس مباشرة على الأمن القومي. ووفق تقرير رفعه الجيش إلى رئيس الأركان والقيادة السياسية، تزامناً مع بدء مناقشة قانون إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية – وذلك بحسب القناة 12 الإسرائيلية – فإنّ النقص يصل إلى نحو 1300 ضابط في الوحدات القتالية من رتبة ملازم حتى رائد، إضافة إلى 300 ضابط آخرين برتبة رائد في تشكيلات قتالية مختلفة.
وأشار التقرير إلى أنّ 30% من كبار القادة سيغادرون الخدمة اعتباراً من العام المقبل، في وقت تراجع فيه استعداد الضباط للبقاء في الجيش إلى 37% هذا العام، مقارنة بـ 58% عام 2018. كما انخفضت نسبة ضباط الصف الراغبين في مواصلة خدمتهم من 83% عام 2018 إلى 63% حالياً.

ويُقدّر الجيش أنّ 30% من جنود الاحتياط والخدمة الدائمة لن يعودوا إلى وحداتهم العام المقبل، فيما يتوقّع أن يخدم جنود الاحتياط ما بين 60 و70 يوماً خلال الفترة نفسها.

وكان جنرال الاحتياط إسحاق بريك قد نبّه أمس الأحد إلى أنّ الجيش يواجه "أخطر أزمة بشرية في تاريخه"، مشيراً في مقال بصحيفة معاريف إلى تزايد حالات تهرب الضباط وضباط الصف من الخدمة خلال الأشهر الماضية، سواء عبر عدم تلبية الاستدعاءات أو رفض تجديد الخدمة.

وخلال عامين من الحرب الإسرائيلية على غزة، قُتل 923 عسكرياً وأُصيب 6399 آخرون وفق بيانات الجيش، بينما يعاني نحو 20 ألف جندي من أعراض ما بعد الصدمة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

(الجزيرة + الأناضول)

