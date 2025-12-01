تواصل منظومة الطائرات المسيّرة "جبار"، تعزيز حضورها كحل تدريبي متقدم بفضل مرونتها وكفاءتها التشغيلية وقدرتها على تنفيذ مهام طيران طويلة ومعقدة تتطلب دقة عالية وأداء مستقر.

النسخة الأولى جبار-150 تتميز بتصميم مدمج ورشيق، بسرعة تصل إلى 200 كم/س، ومدة تحليق تصل إلى 10 ساعات متواصلة، مع تصميم معياري يسهّل الصيانة وإعادة التشغيل، ما يجعلها مثالية للتدريب الديناميكي المتكرر والمكثف. أما النسخة المطورة جبار-200، فهي تقدم أداء متقدماً في مهام التحمل والسيطرة، مع قدرة على التحليق حتى 14 ساعة وإمكانية محاكاة تهديدات جوية متطورة، ما يجعلها مناسبة للمهام التدريبية طويلة المدى والتكيفية.

وبفضل مرونتها وكفاءتها الممتدة، تضع منظومة جبار معايير جديدة في التدريب الجوي باستخدام الطائرات المسيرة، ما يمنح القوات قدرات محاكاة أكثر واقعية ويعزز الأداء في مختلف السيناريوهات التدريبية. (سكاي نيوز)