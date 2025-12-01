Advertisement

عربي-دولي

خطوة خطيرة جدًا… روسيا تهاجم "الناتو" وتتّهمه بالاستعداد لشنّ ضربات استباقية ضدها

Lebanon 24
01-12-2025 | 14:47
اعتبرت روسيا أنّ تصريحات رئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو" جوزيبي كافو دراغوني حول احتمال شنّ ضربات استباقية ضدها تُعدّ "خطوة خطيرة وغير مسؤولة"، وتهدف إلى تقويض الجهود المبذولة لتسوية الحرب الأوكرانية.
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" كشفت أنّ الحلف يدرس إجراءات "أكثر عدوانية" للردّ على الهجمات الإلكترونية وانتهاكات المجال الجوي التي يُعتقد أنّ مصدرها روسيا، فيما رأى دراغوني أنّ الضربات الاستباقية قد تُعدّ جزءًا من "الدفاع".

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت إن هذه التصريحات تعكس استعداد "الناتو" للمضي في التصعيد، محذّرة من عواقب قد تطال حتى دول الحلف.

وتشهد أوروبا في الفترة الأخيرة سلسلة حوادث مرتبطة بما يُسمّى "الحرب الهجينة"، من قطع كابلات في بحر البلطيق إلى هجمات إلكترونية في دول عدة.


