19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خطوة خطيرة جدًا… روسيا تهاجم "الناتو" وتتّهمه بالاستعداد لشنّ ضربات استباقية ضدها
Lebanon 24
01-12-2025
|
14:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت
روسيا
أنّ تصريحات رئيس
اللجنة العسكرية
في حلف "
الناتو
"
جوزيبي
كافو دراغوني حول احتمال شنّ ضربات استباقية ضدها تُعدّ "خطوة خطيرة وغير مسؤولة"، وتهدف إلى تقويض الجهود المبذولة لتسوية الحرب
الأوكرانية
.
Advertisement
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" كشفت أنّ الحلف يدرس إجراءات "أكثر عدوانية" للردّ على الهجمات الإلكترونية وانتهاكات المجال الجوي التي يُعتقد أنّ مصدرها روسيا، فيما رأى دراغوني أنّ الضربات الاستباقية قد تُعدّ جزءًا من "الدفاع".
المتحدثة باسم الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
قالت إن هذه التصريحات تعكس استعداد "الناتو" للمضي في التصعيد، محذّرة من عواقب قد تطال حتى دول الحلف.
وتشهد
أوروبا
في الفترة الأخيرة سلسلة حوادث مرتبطة بما يُسمّى "الحرب الهجينة"، من قطع كابلات في
بحر البلطيق
إلى هجمات إلكترونية في دول عدة.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: تصريحات مسؤولين بالناتو حول ضربات استباقية على روسيا غير مسؤولة
Lebanon 24
الخارجية الروسية: تصريحات مسؤولين بالناتو حول ضربات استباقية على روسيا غير مسؤولة
02/12/2025 00:27:33
02/12/2025 00:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول رفيع في الناتو: ندرس إجراءات استباقية ضد روسيا
Lebanon 24
مسؤول رفيع في الناتو: ندرس إجراءات استباقية ضد روسيا
02/12/2025 00:27:33
02/12/2025 00:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"فايننشيال تايمز" عن رئيس اللجنة العسكرية بالناتو: نبحث تنفيذ ضربات استباقية على الهجمات السيبرانية الروسية بدلاً من موقف رد الفعل
Lebanon 24
"فايننشيال تايمز" عن رئيس اللجنة العسكرية بالناتو: نبحث تنفيذ ضربات استباقية على الهجمات السيبرانية الروسية بدلاً من موقف رد الفعل
02/12/2025 00:27:33
02/12/2025 00:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية الإسباني: سنقوم بخطوة استباقية عبر تقديم شكوى أمام الجنائية الدولية في أحداث أسطول الصمود
Lebanon 24
وزير الداخلية الإسباني: سنقوم بخطوة استباقية عبر تقديم شكوى أمام الجنائية الدولية في أحداث أسطول الصمود
02/12/2025 00:27:33
02/12/2025 00:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة العسكرية
ماريا زاخاروفا
الروسية ماريا
بحر البلطيق
الأوكرانية
البلطيق
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
البنتاغون يوافق على صفقة إف-16 للبحرين بقيمة 455 مليون دولار
Lebanon 24
البنتاغون يوافق على صفقة إف-16 للبحرين بقيمة 455 مليون دولار
16:50 | 2025-12-01
01/12/2025 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك تشارلز "يجرّد" الأمير أندرو من ألقابه نهائيًا.. والسبب "فضيحة إبستين"
Lebanon 24
الملك تشارلز "يجرّد" الأمير أندرو من ألقابه نهائيًا.. والسبب "فضيحة إبستين"
16:44 | 2025-12-01
01/12/2025 04:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوطن هو القلب"... ميلانيا تكشف زينة الميلاد في البيت الأبيض (صور+فيديو)
Lebanon 24
"الوطن هو القلب"... ميلانيا تكشف زينة الميلاد في البيت الأبيض (صور+فيديو)
16:34 | 2025-12-01
01/12/2025 04:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية تفتح منافسة لرخص استكشاف المعادن في 5 مناطق استراتيجية
Lebanon 24
السعودية تفتح منافسة لرخص استكشاف المعادن في 5 مناطق استراتيجية
16:20 | 2025-12-01
01/12/2025 04:20:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قاعدة روسية على البحر الأحمر؟ "عرض سوداني" وأميركا تحذّر من "عزلة قاتلة"
Lebanon 24
قاعدة روسية على البحر الأحمر؟ "عرض سوداني" وأميركا تحذّر من "عزلة قاتلة"
16:07 | 2025-12-01
01/12/2025 04:07:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:50 | 2025-12-01
البنتاغون يوافق على صفقة إف-16 للبحرين بقيمة 455 مليون دولار
16:44 | 2025-12-01
الملك تشارلز "يجرّد" الأمير أندرو من ألقابه نهائيًا.. والسبب "فضيحة إبستين"
16:34 | 2025-12-01
"الوطن هو القلب"... ميلانيا تكشف زينة الميلاد في البيت الأبيض (صور+فيديو)
16:20 | 2025-12-01
السعودية تفتح منافسة لرخص استكشاف المعادن في 5 مناطق استراتيجية
16:07 | 2025-12-01
قاعدة روسية على البحر الأحمر؟ "عرض سوداني" وأميركا تحذّر من "عزلة قاتلة"
16:00 | 2025-12-01
ترامب يخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي… هكذا بدت النتائج
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 00:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 00:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 00:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24