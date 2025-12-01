خطوة خطيرة جدًا… روسيا تهاجم "الناتو" وتتّهمه بالاستعداد لشنّ ضربات استباقية ضدها

Advertisement

اعتبرت أنّ تصريحات رئيس في حلف " " كافو دراغوني حول احتمال شنّ ضربات استباقية ضدها تُعدّ "خطوة خطيرة وغير مسؤولة"، وتهدف إلى تقويض الجهود المبذولة لتسوية الحرب .وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" كشفت أنّ الحلف يدرس إجراءات "أكثر عدوانية" للردّ على الهجمات الإلكترونية وانتهاكات المجال الجوي التي يُعتقد أنّ مصدرها روسيا، فيما رأى دراغوني أنّ الضربات الاستباقية قد تُعدّ جزءًا من "الدفاع".المتحدثة باسم الخارجية الروسية قالت إن هذه التصريحات تعكس استعداد "الناتو" للمضي في التصعيد، محذّرة من عواقب قد تطال حتى دول الحلف.وتشهد في الفترة الأخيرة سلسلة حوادث مرتبطة بما يُسمّى "الحرب الهجينة"، من قطع كابلات في إلى هجمات إلكترونية في دول عدة.