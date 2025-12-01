سلسلة هجمات إسرائيلية تستهدف قيادات فلسطينية ومواقع في قطاع غزة

Advertisement

أعلن الجيش ، اليوم الاثنين، مقتل خضري قائد قوات النخبة بحركة بلواء مدينة غزة.وذكرت المتحدثة باسم الجيش، واوية أن المسؤول عن قوات "النخبة" التابعة لتنظيم الجهاد في لواء مدينة غزة، شارك في هجوم 7 تشرين الأول 2023.كما أوضحت أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة هجمات ضد أهداف "إرهابية"، وعناصر وقادة من التنظيمات المسلحة في مختلف أنحاء .فقد أفادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات نسف المنازل السكنية شرق مدينة غزة.كما استهدفت المدفعية بشكل عنيف ومتواصل مدينة جنوب القطاع أيضاً.أتى ذلك بعدما اعتقل الجيش الإسرائيلي عدداً من المقاتلين التابعين لحماس، والمحاصرين داخل أحد الأنفاق في رفح أمس.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه قتل 40 عنصراً من المقاتلين العالقين في تلك الأنفاق حتى اللحظة. (الحدث)