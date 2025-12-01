19
عربي-دولي
سلسلة هجمات إسرائيلية تستهدف قيادات فلسطينية ومواقع في قطاع غزة
Lebanon 24
01-12-2025
|
14:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
، اليوم الاثنين، مقتل
علاء الدين
خضري قائد قوات النخبة بحركة
الجهاد
بلواء مدينة غزة.
وذكرت المتحدثة باسم الجيش،
إيلا
واوية أن المسؤول عن قوات "النخبة" التابعة لتنظيم الجهاد في لواء مدينة غزة، شارك في هجوم 7 تشرين الأول 2023.
كما أوضحت أن الجيش الإسرائيلي نفذ سلسلة هجمات ضد أهداف "إرهابية"، وعناصر وقادة من التنظيمات
الفلسطينية
المسلحة في مختلف أنحاء
قطاع غزة
.
فقد أفادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات نسف المنازل السكنية شرق مدينة غزة.
كما استهدفت المدفعية
الإسرائيلية
بشكل عنيف ومتواصل مدينة
رفح
جنوب القطاع أيضاً.
أتى ذلك بعدما اعتقل الجيش الإسرائيلي عدداً من المقاتلين التابعين لحماس، والمحاصرين داخل أحد الأنفاق في رفح أمس.
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه قتل 40 عنصراً من المقاتلين العالقين في تلك الأنفاق حتى اللحظة. (الحدث)
