عربي-دولي

رغم الحصار الإسرائيلي... مقاتلي "حماس" تمكنوا من الخروج من أنفاق رفح

Lebanon 24
01-12-2025 | 15:12
إأكد مصدران مطلعان في غزة أن عدداً من مقاتلي حماس المحاصرين داخل الأنفاق في رفح تمكنوا خلال الفترة الماضية من الفرار والوصول إلى مناطق خارج السيطرة العسكرية الإسرائيلية. ويأتي ذلك بعد سبعة أسابيع من حصار الجيش الإسرائيلي لمخيم ومدينة رفح وأجزاء واسعة من خان يونس، وتدمير معظم البنى التحتية في المنطقة.
وأفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي صفّى خلال الأسابيع الماضية معظم المقاتلين المحاصرين واعتقل آخرين، مؤكدة صحة الصور التي نشرها الجيش لعمليات استهداف مقاتلين خرجوا من الأنفاق. وقدّر المصدران أن عدد المقاتلين الأحياء عند بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول كان بين ستين وثمانين، وأن الجيش يحتجز جثامين القتلى.

وبحسب مسؤولين في "حماس"، فقد انقطعت الاتصالات مع مقاتلي رفح منذ أشهر، فيما قال أحد المصدرين إن بعض المحاصرين كانوا من أبرز عناصر كتائب القسام في كتيبة رفح. واتهمت الحركة إسرائيل بالسعي إلى تصفية هؤلاء المقاتلين ورفض كل المقترحات التي نقلتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لنقلهم إلى مناطق تديرها حماس أو ترحيلهم خارج القطاع.

من جهة أخرى، كشف مصدر في "حماس" لـ"الشرق" أن عناصر من كتائب القسام، بمرافقة فريق من الصليب الأحمر وآليات مصرية ثقيلة، يعملون منذ يومين في جباليا وبيت لاهيا للبحث عن جثماني أسيرين كانا محتجزين لدى الحركة، أحدهما إسرائيلي والآخر عامل تايلندي، من دون التأكد حتى الآن من العثور على أي جثامين.

(صحيفة الشرق)
