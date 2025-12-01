رغم الحصار الإسرائيلي... مقاتلي "حماس" تمكنوا من الخروج من أنفاق رفح

Advertisement

إأكد مصدران مطلعان في غزة أن عدداً من مقاتلي المحاصرين داخل الأنفاق في رفح تمكنوا خلال الفترة الماضية من الفرار والوصول إلى مناطق خارج السيطرة العسكرية . ويأتي ذلك بعد سبعة أسابيع من حصار الجيش لمخيم ومدينة رفح وأجزاء واسعة من خان يونس، وتدمير معظم البنى التحتية في المنطقة.وأفادت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي صفّى خلال الأسابيع الماضية معظم المقاتلين المحاصرين واعتقل آخرين، مؤكدة صحة الصور التي نشرها الجيش لعمليات استهداف مقاتلين خرجوا من الأنفاق. وقدّر المصدران أن عدد المقاتلين الأحياء عند بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول كان بين وثمانين، وأن الجيش يحتجز جثامين القتلى.وبحسب مسؤولين في "حماس"، فقد انقطعت الاتصالات مع مقاتلي رفح منذ أشهر، فيما قال أحد المصدرين إن بعض المحاصرين كانوا من أبرز عناصر القسام في كتيبة رفح. واتهمت الحركة بالسعي إلى تصفية هؤلاء المقاتلين ورفض كل المقترحات التي نقلتها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لنقلهم إلى مناطق تديرها حماس أو ترحيلهم خارج القطاع.من جهة أخرى، كشف مصدر في "حماس" لـ"الشرق" أن عناصر من كتائب القسام، بمرافقة فريق من وآليات ثقيلة، يعملون منذ يومين في جباليا وبيت لاهيا للبحث عن جثماني أسيرين كانا محتجزين لدى الحركة، أحدهما إسرائيلي والآخر عامل تايلندي، من دون التأكد حتى الآن من العثور على أي جثامين.(صحيفة الشرق)