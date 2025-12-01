Advertisement

عربي-دولي

رسالة من لاهاي... المحكمة الجنائية تردّ على واشنطن

Lebanon 24
01-12-2025 | 15:45
دافعت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، ومعها دول أوروبية عدة، بقوة عن استقلالية المحكمة في مواجهة العقوبات الأميركية المفروضة على عدد من مسؤوليها، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وخلال افتتاح الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في لاهاي، شددت أكاني على أن المحكمة "ترفض أي شكل من أشكال الضغط"، مؤكدة أن استقلاليتها وحيادها "مبدآن غير قابلين للمساس"، وأن التزامها "يقتصر على نظام روما الأساسي والقانون الدولي".

