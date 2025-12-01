رسالة من لاهاي... المحكمة الجنائية تردّ على واشنطن

Advertisement

دافعت رئيسة ، ومعها دول أوروبية عدة، بقوة عن استقلالية المحكمة في مواجهة الأميركية المفروضة على عدد من مسؤوليها، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".وخلال افتتاح الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في ، شددت أكاني على أن المحكمة "ترفض أي شكل من أشكال الضغط"، مؤكدة أن استقلاليتها وحيادها "مبدآن غير قابلين للمساس"، وأن التزامها "يقتصر على نظام الأساسي والقانون الدولي".