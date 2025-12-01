أردوغان يدين ضربات أوكرانية لناقلات النفط

Advertisement

ولفت ، في حديث عن الضربات التي وقعت الجمعة والسبت، الى أنه "لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول هذه الهجمات التي تهدّد سلامة الملاحة والبيئة والأرواح في منطقتنا الاقتصادية الخالصة".