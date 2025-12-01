Advertisement

عربي-دولي

أردوغان يدين ضربات أوكرانية لناقلات النفط

Lebanon 24
01-12-2025 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1449642-639002265315593515.jpeg
Doc-P-1449642-639002265315593515.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجمات التي نفذتها طائرات مسيّرة أوكرانية واستهدفت ناقلات نفط كانت متجهة إلى روسيا قرب السواحل التركية في البحر الأسود.
Advertisement

ولفت أردوغان، في حديث عن الضربات التي وقعت الجمعة والسبت، الى أنه "لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول هذه الهجمات التي تهدّد سلامة الملاحة والبيئة والأرواح في منطقتنا الاقتصادية الخالصة".
مواضيع ذات صلة
قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة بعد حادث جنوح ناقلة النفط
lebanon 24
02/12/2025 00:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم أوكراني بالطائرات المسيّرة يشعل ناقلة نفط روسية
lebanon 24
02/12/2025 00:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
العقوبات الأميركية على ⁧‫روسيا‬⁩ تدخل حيز التنفيذ وتترك 48 مليون برميل من النفط عالقة في البحر ما يدفع عشرات الناقلات إلى البحث عن وجهات بديلة (العربية)
lebanon 24
02/12/2025 00:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": تقييم أولي يشير إلى أن الحرس الثوري حرّك ناقلة النفط الخام "تالارا" نحو الساحل الإيراني
lebanon 24
02/12/2025 00:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24

البحر الأسود

طيب أردوغان

دان الرئيس

التركية

أردوغان

رجب طيب

الملاح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-12-01
16:44 | 2025-12-01
16:34 | 2025-12-01
16:20 | 2025-12-01
16:07 | 2025-12-01
16:00 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24