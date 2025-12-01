Advertisement

إقتصاد

السعودية تفتح منافسة لرخص استكشاف المعادن في 5 مناطق استراتيجية

Lebanon 24
01-12-2025 | 16:20
A-
A+
Doc-P-1449651-639002284857953383.jpg
Doc-P-1449651-639002284857953383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن فتح المنافسة للحصول على رخص الاستكشاف في ثلاثة أحزمة متمعدنة غنية بالذهب والفضة والنحاس والزنك، تمتد على مساحة تصل إلى 13 ألف كيلومتر مربع، على أن يستمر التقديم حتى 15 كانون الأول 2025.
Advertisement


وتقع هذه الأحزمة في خمس مناطق سعودية هي: المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، وحائل، وتشمل مواقع استكشاف تمتد من المشاريع المطروحة في المنافسة السابقة. من أبرز هذه المواقع حزام نبيطة/الدويحي دحلة شباب، الذي يضم منجم الدويحي بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 180 ألف أوقية من الذهب سنويًا. كما يشمل حزام صخيبرة/الصفراء، أحد أهم الأحزمة المتمعدنة في المملكة، والذي يحتوي على خامات الذهب والنحاس والفضة والزنك والنيكل، وقد خضع لسنوات طويلة من الدراسات الاستكشافية التي أجرتها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.


وتتضمن هذه الأحزمة عدة مشاريع متقدمة، أبرزها منجم الصخيبرات بتقديرات إنتاجية تصل إلى 729 ألف أوقية من الذهب، ومنجم بلغة الذي يتجاوز إنتاجه 50 ألف أوقية سنويًا، إضافة إلى حزام النقرة الذي يضم رواسب هامة من الذهب ورواسب الكبريتيدات البركانية (VMS).


كما تستند هذه المناطق إلى قاعدة معلومات فنية ثرية نتيجة أعمال الاستكشاف السابقة، إلى جانب مخرجات برنامج المسح الجيولوجي العام الذي يغطي الدرع العربية بالمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية.


وأوضحت الوزارة أن فترة تقديم طلبات التأهيل المسبق للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة تنتهي في 15 كانون الأول 2025، مؤكدة أنها وفرت جميع البيانات الجيولوجية والفنية ذات الصلة على منصة "تعدين" الرقمية، ومن ذلك المعلومات الجيولوجية والتقارير الفنية للرخص السابقة في هذه المواقع، إضافة إلى بيانات المسوحات الجيولوجية، وذلك لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.


وأوضحت الوزارة أن توفير جميع البيانات الجيولوجية والفنية المتعلقة بالأحزمة المستهدفة على منصة "تعدين"، يهدف إلى ضمان المساواة بين جميع المتنافسين، وتعزيز الشفافية والكفاءة في عمليات الاستكشاف، متوقعة أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف، وإثراء قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بالمزيد من المعلومات الفنية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بما ينسجم مع التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين وفقا لأعلى المعايير العالمية، مع التركيز على الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
"ريسورس إي يو": تحرّك استراتيجي لإنهاء الاعتماد على المعادن الصينية
lebanon 24
02/12/2025 00:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
القمة السعودية–الأميركية: تأكيد الشراكة الاستراتيجية وتوقيع اتفاقيات شاملة
lebanon 24
02/12/2025 00:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
في البيان الختامي.. السعودية وأميركا: ملتزمون بشراكتنا الاستراتيجية
lebanon 24
02/12/2025 00:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: توقيع عدة أطر للتعاون مع السعودية يُعد جزء من الشراكة الاستراتيجية معها
lebanon 24
02/12/2025 00:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

المملكة

السعود

الرياض

التزام

التركي

الترك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:34 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-12-01
16:44 | 2025-12-01
16:34 | 2025-12-01
16:07 | 2025-12-01
16:00 | 2025-12-01
16:00 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24