الملك تشارلز "يجرّد" الأمير أندرو من ألقابه نهائيًا.. والسبب "فضيحة إبستين"
Lebanon 24
01-12-2025
|
16:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
فقد أندرو ماونتباتن-ويندسور، الشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث، آخر ألقابه الملكية بشكل رسمي، نتيجة القضية المرتبطة بعلاقته بالممول الأميركي جيفري إبستين. وجاء القرار في منشور رسمي على The Gazette الذي أوضح أنّ الملك أمر بشطب اسم أندرو من وسام الرباط، أعلى وأقدم أوسمة الفروسية في
بريطانيا
، وإلغاء تعيينه كفارس رفيق فيه.
كما أصدر الملك قرارًا مماثلًا بإلغاء عضوية أندرو في الوسام الملكي الفيكتوري، وشطب اسمه من سجلاته، وهو وسام يُمنحه العاهل
البريطاني
شخصيًا تقديرًا للخدمات المقدّمة للعائلة المالكة.
ووفق
ديلي
تلغراف، لم يتبقَّ لدى أندرو أي صفة ملكية بعد أن جُرّد العام الماضي من لقب "أمير" ومن حق استخدام لقب "صاحب السمو الملكي". وكان قد ابتعد عن مهامه الرسمية منذ عام 2019 بعد تداعيات قضية إبستين واتهامات فيرجينيا جوفري، قبل أن يُبرم تسوية معها خارج المحكمة في
الولايات المتحدة
.
وفي عام 2022، جُرّد أيضًا من رتب عسكرية فخرية ومن رعايته لعدد من المؤسسات، بقرار من
الملكة إليزابيث الثانية.
