عربي-دولي
البنتاغون يوافق على صفقة إف-16 للبحرين بقيمة 455 مليون دولار
Lebanon 24
01-12-2025
|
16:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الدفاع
الأميركية (البنتاغون) اليوم الاثنين أن
وزارة الخارجية الأميركية
وافقت على صفقة محتملة لطائرات إف-16 ومعدات ذات صلة للبحرين بتكلفة تبلغ 455 مليون دولار.
وأوضح
البنتاغون
في بيان أن المتعاقدين الرئيسيين في هذه الصفقة هما جنرال إلكتريك إيروسبيس ولوكهيد مارتن أيرونوتكس.
