عربي-دولي

البنتاغون يوافق على صفقة إف-16 للبحرين بقيمة 455 مليون دولار

Lebanon 24
01-12-2025 | 16:50
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الاثنين أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة محتملة لطائرات إف-16 ومعدات ذات صلة للبحرين بتكلفة تبلغ 455 مليون دولار.
وأوضح البنتاغون في بيان أن المتعاقدين الرئيسيين في هذه الصفقة هما جنرال إلكتريك إيروسبيس ولوكهيد مارتن أيرونوتكس.
