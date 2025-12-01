Advertisement

عربي-دولي

سيلتقي بوتين.. مبعوث ترامب يتوجه اليوم إلى موسكو

01-12-2025 | 23:16
بهدف إنهاء الصراع في أوكرانيا، يتوجّه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو اليوم الثلاثاء. 
ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف اليوم الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستمر في موقفه المتصلب حيال إنهاء الحرب بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء روسيا غزو أوكرانيا.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت "أعتقد أن الإدارة متفائلة جداً"، مضيفة أن الرئيس دونالد ترامب وفريقه "عملوا بجد من أجل هذه المساعي ويريدون جميعاً أن تنتهي هذه الحرب".
وأضافت "في الأمس فقط، أجروا محادثات جيدة جداً مع الأوكرانيين في فلوريدا والآن بالطبع، المبعوث الخاص ويتكوف في طريقه إلى روسيا" حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي.

من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في البحث مع نظيره الفرنسي في "قضايا رئيسية" وصفها بأنها "صعبة للغاية"، متّصلة بخطة واشنطن، بعدما أفاد المفاوض الأوكراني رستم عمروف الاثنين بتسجيل "تقدم كبير" بشأن مسودة الخطة، مع أنه أشار إلى أن "تعديلات" لا تزال ضرورية.
 
