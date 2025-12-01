سيلتقي بوتين.. مبعوث ترامب يتوجه اليوم إلى موسكو

Advertisement

بهدف إنهاء الصراع في ، يتوجّه المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى اليوم الثلاثاء.ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف اليوم الثلاثاء المستمر في موقفه المتصلب حيال إنهاء الحرب بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء غزو أوكرانيا.وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت "أعتقد أن الإدارة متفائلة جداً"، مضيفة أن الرئيس وفريقه "عملوا بجد من أجل هذه المساعي ويريدون جميعاً أن تنتهي هذه الحرب".وأضافت "في الأمس فقط، أجروا محادثات جيدة جداً مع الأوكرانيين في فلوريدا والآن بالطبع، المبعوث الخاص ويتكوف في طريقه إلى روسيا" حيث من المقرر أن يلتقي .، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في البحث مع نظيره الفرنسي في "قضايا رئيسية" وصفها بأنها "صعبة للغاية"، متّصلة بخطة ، بعدما أفاد المفاوض الأوكراني رستم عمروف الاثنين بتسجيل "تقدم كبير" بشأن مسودة الخطة، مع أنه أشار إلى أن "تعديلات" لا تزال ضرورية.