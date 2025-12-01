بمليار دولار.. صفقة مبيعات عسكرية أميركية للسعودية

Advertisement

عقدت الأميركية (البنتاغون) صفقة معدات مروحيات بقيمة تصل إلى مليار دولار للسعودية.وسبق أن أبرم البلدان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي خلال زيارة ولي إلى ، وذلك في .وتعزز "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي" جهود لتطوير صناعاتها العسكرية ورفع جاهزية قواتها المسلحة، من خلال تطبيق مجالات التعاون الواردة في الاتفاقية الدفاعية.