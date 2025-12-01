Advertisement

إقتصاد

بمليار دولار.. صفقة مبيعات عسكرية أميركية للسعودية

Lebanon 24
01-12-2025 | 23:37
عقدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صفقة معدات مروحيات بقيمة تصل إلى مليار دولار للسعودية.
وسبق أن أبرم البلدان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، وذلك في البيت الأبيض.

وتعزز "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي" جهود الرياض لتطوير صناعاتها العسكرية ورفع جاهزية قواتها المسلحة، من خلال تطبيق مجالات التعاون الواردة في الاتفاقية الدفاعية.
 
