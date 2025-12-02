في السودان.. تعرض كنيستين لأعمال تخريبية





بحسب ما نشر موقع (ذا كريستيان بوست) فقد وضعت العبارات على الإنجيلية المشيخية، وكذلك على جدران الكنيسة المجاورة، بواسطة من وصفوا بالمخربين.

Advertisement

وتقع الكنيستان مقابل مركز شرطة وبالقرب من المكاتب الحكومية في بورتسودان، التابعة للجيش بقيادة . تعرضت كنيستان في بورتسودان لأعمال تخريب، حيث كتبت شعارات دينية إسلامية على جدرانهما الخارجية باستخدام رشاشات حمراء، في حوادث وقعت الأسبوع الماضي في وسط منطقة السوق بالمدينة.بحسب ما نشر موقع (ذا كريستيان بوست) فقد وضعت العبارات على الإنجيلية المشيخية، وكذلك على جدران الكنيسة المجاورة، بواسطة من وصفوا بالمخربين.وتقع الكنيستان مقابل مركز شرطة وبالقرب من المكاتب الحكومية في بورتسودان، التابعة للجيش بقيادة .

وعلى الرغم من موقع البارز في منطقة عامة مزدحمة، لم تتخذ السلطات المحلية أي إجراء ضد الكتابات على الجدران، بحسب التقارير.



وقرر قادة الكنيسة الإنجيلية عدم تقديم شكوى لتجنب تأجيج التوترات المجتمعية، وبدلا من ذلك قام المصلون بتغطية الكتابات في محاولة لجعلها تشبه أعمالا فنية تجريدية.



ووصفت إحدى عضوات الكنيسة الوضع بأنه "مقلق"، قائلة: "الله وحده يعلم ما سيحدث بعد ذلك إذا تم التسامح مع هذه الجريمة المليئة بالكراهية".