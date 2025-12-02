22
حملت كلمة "ماغا".. رسائل تصل مكاتب تشاك شومر
02-12-2025
00:41
تلقت عدة مكاتب لزعيم الأقلية
الديمقراطية
في
مجلس الشيوخ
الأميركي
تشاك
شومر تهديدات بوجود قنابل، حسب ما أعلن شومر، بعد إحاطته من قبل المحققين في ولاية
نيويورك
.
وقال شومر على منصة "إكس" إن السلطات أبلغته بالتهديدات المرسلة إلى المكاتب في روتشستر وبنغهامتون ولونغ آيلاند.
فيما حملت رسائل البريد الإلكتروني كلمة "ماغا" في خانة الموضوع، في إشارة إلى حركة
الرئيس دونالد ترامب
"لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى". كما كررت الرسائل "ادعاء
ترامب
الزائف بأن انتخابات 2020، التي فاز بها
الديمقراطي
جو بايدن
، كانت مزورة"، وفق
وكالة الأنباء
الألمانية
.
إلى ذلك شكر شومر أجهزة إنفاذ القانون على تأمين المكاتب، مؤكداً أنه لم يصب أحد بأذى.
