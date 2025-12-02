حملت كلمة "ماغا".. رسائل تصل مكاتب تشاك شومر



وقال شومر على منصة "إكس" إن السلطات أبلغته بالتهديدات المرسلة إلى المكاتب في روتشستر وبنغهامتون ولونغ آيلاند. تلقت عدة مكاتب لزعيم الأقلية في الأميركي شومر تهديدات بوجود قنابل، حسب ما أعلن شومر، بعد إحاطته من قبل المحققين في ولاية .وقال شومر على منصة "إكس" إن السلطات أبلغته بالتهديدات المرسلة إلى المكاتب في روتشستر وبنغهامتون ولونغ آيلاند.

فيما حملت رسائل البريد الإلكتروني كلمة "ماغا" في خانة الموضوع، في إشارة إلى حركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى". كما كررت الرسائل "ادعاء الزائف بأن انتخابات 2020، التي فاز بها ، كانت مزورة"، وفق .



إلى ذلك شكر شومر أجهزة إنفاذ القانون على تأمين المكاتب، مؤكداً أنه لم يصب أحد بأذى.