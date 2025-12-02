روسيا والصين أبلغتا مادورو بعدم رغبتهما في التصعيد مع واشنطن

بعد أكثر من عقدين من الرهان على تحالفات مضادة لواشنطن، تجد فنزويلا نفسها اليوم أمام فراغ استراتيجي حاد، مع بقاء أبرز داعميها -روسيا والصين- على مسافة واضحة من الصدام بين كاراكاس وإدارة الرئيس .

وخلال السنوات الماضية، ضخّت وبكين مليارات الدولارات في الاقتصاد الفنزويلي عبر قروض واستثمارات مرتبطة بالنفط. لكن الانهيار الاقتصادي الحاد وتراجع إنتاج إلى أدنى مستوى منذ عقود، جعلا فنزويلا تتحول من الشريك، الذي كان يُفترض أن يساهم في تشكيل "نظام عالمي بديل”، إلى عبء جيوسياسي واقتصادي على داعميها، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأميركية.

وبحسب مصادر دبلوماسية واستخباراتية غربية، فإن والصين أبلغتا حكومة نيكولاس مادورو سراً أنهما لا تعتزمان تقديم دعم عسكري أو مالي واسع إذا صعّدت إدارة إجراءاتها.



فروسيا التي تُبقي على بضع مئات من العسكريين والمتعاقدين في البلاد، قلّصت وجودها منذ 2022 لتركيز جهودها على حرب ، فيما تفضّل بكين تجنّب أي احتكاك مباشر مع في نصف وسط استمرار التوترات التجارية والتكنولوجية وفقاً للتقرير.