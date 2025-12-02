طائرة حلقت فوق منتجع ترامب في فلوريدا.. وقاتلات اميركية تعترضها

Advertisement

اعترضت مقاتلات أميركية من طراز F-16، طائرة مدنية اخترقت المجال الجوي الخاضع لقيود مؤقتة فوق منطقة بالم بيتش في ، حيث يقع منتجع "مارالاغو" الخاص بالرئيس .وأوضحت لأميركا الشمالية (NORAD) إن الطائرة دخلت المجال الجوي المقيد حوالى الساعة 4:20 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، ما دفع المقاتلات إلى إطلاق شعلات تحذيرية لجذب انتباه الطيار قبل مرافقة الطائرة إلى خارج المنطقة المحظورة.وأكدت القيادة أن الشعلات، التي قد تكون ظهرت للجمهور، تُستخدم بطريقة تراعي أقصى درجات السلامة، وتشتعل وتتحلل سريعاً دون أن تشكل أي تهديد للأشخاص على الأرض، وتعد NORAD قيادة أميركية– مشتركة مسؤولة عن الإنذارات الجوية والبحرية في أميركا الشمالية.