عربي-دولي
وزير الخارجية الأميركي يغيب عن اجتماعات الناتو في بروكسل
Lebanon 24
02-12-2025
|
03:15
يغيب
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو عن اجتماع وزراء خارجية
حلف شمال الأطلسي
(الناتو) المقرر في
بروكسل
، رغم استمرار المباحثات حول حل سلمي محتمل للحرب في
أوكرانيا
.
صرح متحدث باسم
وزارة الخارجية
لوكالة الأنباء
الألمانية
، يوم الاثنين: "حضر الوزير روبيو بالفعل عشرات الاجتماعات مع حلفاء
الناتو
، ومن غير العملي توقع حضوره في كل اجتماع".
يشارك
نائب وزير الخارجية
الأميركي كريستوفر لاندو في المباحثات المقررة الأربعاء، والتي ستركز على استمرار الدعم لأوكرانيا. وكان من المقرر أن يكون روبيو في
واشنطن
لمهام أخرى بالبيت الأبيض، الثلاثاء.
يُعد تخلف وزير الخارجية الأميركي عن اجتماعات رسمية للناتو أمراً غير مألوف.
