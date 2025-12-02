وزير الخارجية الأميركي يغيب عن اجتماعات الناتو في بروكسل



Advertisement

صرح متحدث باسم لوكالة الأنباء ، يوم الاثنين: "حضر الوزير روبيو بالفعل عشرات الاجتماعات مع حلفاء ، ومن غير العملي توقع حضوره في كل اجتماع". يغيب الأميركي ماركو روبيو عن اجتماع وزراء خارجية (الناتو) المقرر في ، رغم استمرار المباحثات حول حل سلمي محتمل للحرب في .صرح متحدث باسم لوكالة الأنباء ، يوم الاثنين: "حضر الوزير روبيو بالفعل عشرات الاجتماعات مع حلفاء ، ومن غير العملي توقع حضوره في كل اجتماع".

يشارك الأميركي كريستوفر لاندو في المباحثات المقررة الأربعاء، والتي ستركز على استمرار الدعم لأوكرانيا. وكان من المقرر أن يكون روبيو في لمهام أخرى بالبيت الأبيض، الثلاثاء.



يُعد تخلف وزير الخارجية الأميركي عن اجتماعات رسمية للناتو أمراً غير مألوف.