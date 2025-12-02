الرئيس الكوري الجنوبي: مهمتنا التاريخية هي إنهاء العداء مع كوريا الشمالية

Advertisement

اقترح الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، استعادة قنوات الاتصال مع ، قائلا إن ذلك سيكون نقطة انطلاق لـ"التعايش السلمي" بين سيوول وبيونغ يانغ.وخلال حفل إطلاق المجلس الاستشاري للتوحيد السلمي الثاني والعشرين، شدد لي على أن التوحيد هو طريق لا بد من السير فيه، بغض النظر عما إذا كان سيستغرق عقودا أو حتى آلاف السنين.وقال: "المهمة التاريخية الموكلة إلينا هي إنهاء العداء والمواجهة بين الكوريتين وبناء علاقة جديدة بينهما على أساس التعايش السلمي"، مقترحا أن تبدأ الكوريتان باستعادة قنوات الحوار بينهما.كما شدد على أن لا تنوي السعي إلى التوحيد عن طريق الاستيعاب.ومنذ توليه السلطة في حزيران، تعهدت إدارة لي باستئناف الحوار والمصالحة مع الشمالية، وعلقت البث عبر مكبرات الصوت على طول الحدود، وحثت الجماعات المدنية على وقف حملات توزيع المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ؛ في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح العلاقات المتوترة.ومع ذلك، لا تزال استئناف الحوار مع كوريا الشمالية غير مؤكدة، حيث ما زالت كوريا الشمالية لا تستجيب لمبادرات السلام الجنوبية. وفي الشهر الماضي، اقترحت كوريا الجنوبية إجراء محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية لمناقشة خط التماس العسكري، لكن لم تبد أي ردود حتى الآن.