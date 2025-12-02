Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الكوري الجنوبي: مهمتنا التاريخية هي إنهاء العداء مع كوريا الشمالية

Lebanon 24
02-12-2025 | 03:43
A-
A+
Doc-P-1449834-639002691088659618.jpg
Doc-P-1449834-639002691088659618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اقترح الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، استعادة قنوات الاتصال مع كوريا الشمالية، قائلا إن ذلك سيكون نقطة انطلاق لـ"التعايش السلمي" بين سيوول وبيونغ يانغ.
Advertisement

وخلال حفل إطلاق المجلس الاستشاري للتوحيد السلمي الثاني والعشرين، شدد لي على أن التوحيد هو طريق لا بد من السير فيه، بغض النظر عما إذا كان سيستغرق عقودا أو حتى آلاف السنين.

وقال: "المهمة التاريخية الموكلة إلينا هي إنهاء العداء والمواجهة بين الكوريتين وبناء علاقة جديدة بينهما على أساس التعايش السلمي"، مقترحا أن تبدأ الكوريتان باستعادة قنوات الحوار بينهما.

كما شدد على أن كوريا الجنوبية لا تنوي السعي إلى التوحيد عن طريق الاستيعاب.

ومنذ توليه السلطة في حزيران، تعهدت إدارة لي باستئناف الحوار والمصالحة مع كوريا الشمالية، وعلقت البث عبر مكبرات الصوت على طول الحدود، وحثت الجماعات المدنية على وقف حملات توزيع المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ؛ في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح العلاقات المتوترة.

ومع ذلك، لا تزال آفاق استئناف الحوار مع كوريا الشمالية غير مؤكدة، حيث ما زالت كوريا الشمالية لا تستجيب لمبادرات السلام الكورية الجنوبية. وفي الشهر الماضي، اقترحت كوريا الجنوبية إجراء محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية لمناقشة خط التماس العسكري، لكن بيونغ يانغ لم تبد أي ردود حتى الآن.
مواضيع ذات صلة
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا
lebanon 24
02/12/2025 12:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي يزور المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية
lebanon 24
02/12/2025 12:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جنود كوريون شماليون عبروا خط الحدود العسكرية مع كوريا الجنوبية
lebanon 24
02/12/2025 12:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوريا الجنوبية: ترامب سيساعد على صنع السلام مع كوريا الشمالية
lebanon 24
02/12/2025 12:54:15 Lebanon 24 Lebanon 24

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

بيونغ يانغ

الكورية

الشمالي

الرامي

الشمال

ريتين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:46 | 2025-12-02
05:30 | 2025-12-02
05:10 | 2025-12-02
05:01 | 2025-12-02
04:35 | 2025-12-02
04:31 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24