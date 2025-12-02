23
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تركيا توجه رسالة تحذير لأوكرانيا
Lebanon 24
02-12-2025
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبلغت
تركيا
الأجهزة الأمنية
الأوكرانية
بموقفها الحازم إزاء الهجمات على السفن في البحر الأسود، وفق ما أفاد به مصدر رسمي رفيع المستوى في أنقرة لوكالة "نوفوستي".
Advertisement
وجاء ذلك بعد إعلان هيئة الملاحة البحرية
التركية
أن ناقلة نفط روسية محملة بزيت عباد الشمس تعرضت لهجوم في البحر الأسود، دون أن تسجل حاجة إلى طلب المساعدة.
وكان الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
قد شدد سابقا على أن أي تهديد لأمن الملاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا "أمر غير مقبول على الإطلاق".
كما صرح المصدر التركي: "تم إبلاغ الجانب الأوكراني، وبشكل خاص أجهزته الأمنية، بموقف تركيا الواضح والصارم إزاء الهجمات على السفن في البحر الأسود".
وكانت
وزارة الخارجية
التركية قد أعربت في وقت سابق عن قلقها إزاء الهجمات على ناقلتين في البحر الأسود، مبينة أن هذه الأعمال "عرضت حياة البشر، وأمن الملاحة، والبيئة البحرية، للخطر". كما أوضح متحدث باسم الوزارة أن أنقرة تواصل الاتصالات مع الأطراف المعنية لـ"منع امتداد النزاع إلى البحر الأسود، وتفادي أي تداعيات سلبية على المصالح الاقتصادية التركية".
من جهتها، أفادت صحيفة "ذا غارديان"، نقلا عن مصدر في الأجهزة الأمنية الأوكرانية، بأن كييف أكدت مسؤوليتها عن هجمات طائرات مسيرة بحرية استهدفت ناقلتين قرب السواحل التركية.
مواضيع ذات صلة
سلاف فواخرجي توجه رسالة لصناع هذا المسلسل: وجعتونا وأمتعتونا!
Lebanon 24
سلاف فواخرجي توجه رسالة لصناع هذا المسلسل: وجعتونا وأمتعتونا!
02/12/2025 12:54:04
02/12/2025 12:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب رسالة تحذير من هاليفي لنتنياهو قبل هجوم 7 تشرين الأول
Lebanon 24
تسريب رسالة تحذير من هاليفي لنتنياهو قبل هجوم 7 تشرين الأول
02/12/2025 12:54:04
02/12/2025 12:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لاوندس يوجّه رسالة للعسكريين بمناسبة عيد الاستقلال الـ82
Lebanon 24
لاوندس يوجّه رسالة للعسكريين بمناسبة عيد الاستقلال الـ82
02/12/2025 12:54:04
02/12/2025 12:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سلوت يوجه رسالة خاصة لصلاح
Lebanon 24
سلوت يوجه رسالة خاصة لصلاح
02/12/2025 12:54:04
02/12/2025 12:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رجب طيب أردوغان
الأجهزة الأمنية
وزارة الخارجية
طيب أردوغان
الأوكرانية
أوكرانيا
التركية
من جهته
تابع
قد يعجبك أيضاً
لخارجية القطرية: مستمرون في مراقبة اتفاق غزة
Lebanon 24
لخارجية القطرية: مستمرون في مراقبة اتفاق غزة
05:46 | 2025-12-02
02/12/2025 05:46:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. كيف تُؤجج جهود السلام فوضى دبلوماسية
Lebanon 24
الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. كيف تُؤجج جهود السلام فوضى دبلوماسية
05:30 | 2025-12-02
02/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدتين
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدتين
05:10 | 2025-12-02
02/12/2025 05:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب تلوثها... سحب آلاف غالونات الحليب من الأسواق الأميركية
Lebanon 24
بسبب تلوثها... سحب آلاف غالونات الحليب من الأسواق الأميركية
05:01 | 2025-12-02
02/12/2025 05:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في بريطانيا.. إطلاق سراح 12 سجينا عن طريق الخطأ
Lebanon 24
في بريطانيا.. إطلاق سراح 12 سجينا عن طريق الخطأ
04:31 | 2025-12-02
02/12/2025 04:31:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
10:30 | 2025-12-01
01/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تلقّت تحذيراً من عمليّة إسرائيليّة قريبة ضدّ "حزب الله"... كم ستستمرّ؟
08:15 | 2025-12-01
01/12/2025 08:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:46 | 2025-12-02
لخارجية القطرية: مستمرون في مراقبة اتفاق غزة
05:30 | 2025-12-02
الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. كيف تُؤجج جهود السلام فوضى دبلوماسية
05:10 | 2025-12-02
القوات الروسية تسيطر على بلدتين
05:01 | 2025-12-02
بسبب تلوثها... سحب آلاف غالونات الحليب من الأسواق الأميركية
04:31 | 2025-12-02
في بريطانيا.. إطلاق سراح 12 سجينا عن طريق الخطأ
04:00 | 2025-12-02
مصر.. حريق هائل في مخزن بلاستيك يسقط عدداً من القتلى
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 12:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 12:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 12:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24