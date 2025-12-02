تركيا توجه رسالة تحذير لأوكرانيا

Advertisement

أبلغت بموقفها الحازم إزاء الهجمات على السفن في البحر الأسود، وفق ما أفاد به مصدر رسمي رفيع المستوى في أنقرة لوكالة "نوفوستي".وجاء ذلك بعد إعلان هيئة الملاحة البحرية أن ناقلة نفط روسية محملة بزيت عباد الشمس تعرضت لهجوم في البحر الأسود، دون أن تسجل حاجة إلى طلب المساعدة.وكان الرئيس قد شدد سابقا على أن أي تهديد لأمن الملاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا "أمر غير مقبول على الإطلاق".كما صرح المصدر التركي: "تم إبلاغ الجانب الأوكراني، وبشكل خاص أجهزته الأمنية، بموقف تركيا الواضح والصارم إزاء الهجمات على السفن في البحر الأسود".وكانت التركية قد أعربت في وقت سابق عن قلقها إزاء الهجمات على ناقلتين في البحر الأسود، مبينة أن هذه الأعمال "عرضت حياة البشر، وأمن الملاحة، والبيئة البحرية، للخطر". كما أوضح متحدث باسم الوزارة أن أنقرة تواصل الاتصالات مع الأطراف المعنية لـ"منع امتداد النزاع إلى البحر الأسود، وتفادي أي تداعيات سلبية على المصالح الاقتصادية التركية".من جهتها، أفادت صحيفة "ذا غارديان"، نقلا عن مصدر في الأجهزة الأمنية الأوكرانية، بأن كييف أكدت مسؤوليتها عن هجمات طائرات مسيرة بحرية استهدفت ناقلتين قرب السواحل التركية.