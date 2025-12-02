22
لخارجية القطرية: مستمرون في مراقبة اتفاق غزة
Lebanon 24
02-12-2025
|
05:46
قال المتحدث باسم
وزارة الخارجية
القطرية
ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن
الدوحة
مستمرة في مراقبة اتفاق غزة والعمل حتى لا تنهار الهدنة الحالية.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن "جهود الوساطة في ما يتعلق باتفاق غزة مستمرة وخروقات الاتفاق مثيرة للقلق"، مؤكدا "الاستمرار في مراقبة اتفاق غزة والعمل حتى لا تنهار الهدنة".
وأكد الأنصاري، أن "لدينا ثقة بخطة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
ودوره ودور الوسطاء، ونحن نعمل على تحويل الهدنة الحالية إلى مسار للوصول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق". (روسيا اليوم)
