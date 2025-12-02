Advertisement

عربي-دولي

وزارة الخارجية القطريّة: خروقات هدنة غزة مُقلقة

Lebanon 24
02-12-2025 | 08:37
وصفت وزارة الخارجية القطريّة "خروقات هدنة غزة بالمقلقة"، وشدّدت على أنّ "جهود الوساطة بشأن غزة لا تزال مستمرة".
وأكدت الخارجية القطريّة "مراقبتها إتّفاق غزة، والحرص على عدم انهيار الهدنة في الوقت الراهن". (العربية)


