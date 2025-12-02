وزارة الخارجية القطريّة: خروقات هدنة غزة مُقلقة

وصفت القطريّة "خروقات هدنة غزة بالمقلقة"، وشدّدت على أنّ "جهود الوساطة بشأن غزة لا تزال مستمرة".

Advertisement



وأكدت الخارجية القطريّة "مراقبتها إتّفاق غزة، والحرص على عدم انهيار الهدنة في الوقت الراهن". (العربية)





