عربي-دولي

تعرّض الجيش الألمانيّ للسرقة

Lebanon 24
02-12-2025 | 09:08
أفاد ناطق باسم الجيش الألماني، عن سرقة شحنة ذخيرة مخصصة للقوات المسلحة الألمانية من شاحنة مقاول.
وذكر الإعلام الألماني أن الشاحنة كانت متوقفة خارج فندق في مدينة ماغدبورغ. (العربية)
الجيش الألماني

الألمانية

ماغدبورغ

باسم ال

بورغ

دبور

