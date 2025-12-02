عفو من ترامب... إطلاق سراح رئيس هندوراس السابق

غادر رئيس السابق ، الذي أدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى ، السجن، بعد عفو من الرئيس الأميركي .

Advertisement



وأُطلق سراح من سجن في ولاية الغربية، بحسب ما أعلنت زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي. (العربية)