عربي-دولي

عفو من ترامب... إطلاق سراح رئيس هندوراس السابق

Lebanon 24
02-12-2025 | 10:43
غادر رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي أدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، السجن، بعد عفو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأُطلق سراح هيرنانديز من سجن في ولاية فيرجينيا الغربية، بحسب ما أعلنت زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي. (العربية)
