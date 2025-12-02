19
عربي-دولي
عفو من ترامب... إطلاق سراح رئيس هندوراس السابق
Lebanon 24
02-12-2025
|
10:48
A-
A+
غادر رئيس
هندوراس
السابق
خوان أورلاندو هيرنانديز
، الذي أدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى
الولايات المتحدة
، السجن، بعد عفو من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وأُطلق سراح
هيرنانديز
من سجن في ولاية
فيرجينيا
الغربية، بحسب ما أعلنت زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي. (العربية)
