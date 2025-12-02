18
عربي-دولي
خلاف أميركي-أوروبي حول الأصول الروسية المجمدة.. وقلق من خطة سلام ترامب
Lebanon 24
02-12-2025
|
13:04
كشف موقع "بوليتيكو" أن
الولايات المتحدة
اعترضت على خطة
الاتحاد الأوروبي
لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل
أوكرانيا
، وتفضّل بدلاً من ذلك إعادة هذه الأصول إلى
موسكو
بعد توقيع أي اتفاق سلام مع كييف، وفق ما أبلغه مسؤولون أميركيون كبار لمبعوث الاتحاد
الأوروبي
لشؤون
العقوبات
ديفيد أوسوليفان خلال زيارته
واشنطن
الصيف الماضي.
ورغم هذا الموقف، مضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في طرحها لاستخدام الأصول عبر "قرض تعويضي" لصالح أوكرانيا، قبل أن تُثير النسخة المسربة من خطة
ترامب
للسلام في أوكرانيا، المؤلفة من 28 بندًا، مزيدًا من التوتر داخل
أوروبا
، بعدما تضمنت استثمارًا بنحو 100 مليار دولار من الأصول الروسية في جهود إعادة الإعمار بقيادة أميركية، مع توجيه ما تبقى إلى "جهة أميركية وروسية منفصلة"، ما دفع دبلوماسيين أوروبيين للتشكيك في أن واشنطن قد تستحوذ على جزء من هذه الأموال وتتقاسم الباقي مع
روسيا
.
وبحسب "بوليتيكو"، تبنّت بلجيكا الموقف الأميركي واعتبرت أن مصير الأصول المجمدة قد يتحول إلى عقبة أمام السلام، ليتم لاحقًا إلغاء النقطة 14 المثيرة للجدل في الخطة والمتصلة بهذه الأصول، في وقت يؤكد دبلوماسيون أوروبيون أنهم لا يعرفون بعد تفاصيل النسخة المحدّثة من الخطة. كما رفض البنك المركزي الأوروبي مشروع فون دير لاين لتقديم قرض تعويضي لأوكرانيا، فيما يواصل الأوروبيون التعويل على خطة "ريباور إي يو" للتخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية، في ظل تقديرات تشير إلى أن قيمة الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد تبلغ نحو 210 مليارات يورو. (روسيا اليوم)
