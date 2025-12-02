خلاف أميركي-أوروبي حول الأصول الروسية المجمدة.. وقلق من خطة سلام ترامب

Advertisement

ورغم هذا الموقف، مضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في طرحها لاستخدام الأصول عبر "قرض تعويضي" لصالح أوكرانيا، قبل أن تُثير النسخة المسربة من خطة للسلام في أوكرانيا، المؤلفة من 28 بندًا، مزيدًا من التوتر داخل ، بعدما تضمنت استثمارًا بنحو 100 مليار دولار من الأصول الروسية في جهود إعادة الإعمار بقيادة أميركية، مع توجيه ما تبقى إلى "جهة أميركية وروسية منفصلة"، ما دفع دبلوماسيين أوروبيين للتشكيك في أن واشنطن قد تستحوذ على جزء من هذه الأموال وتتقاسم الباقي مع .وبحسب "بوليتيكو"، تبنّت بلجيكا الموقف الأميركي واعتبرت أن مصير الأصول المجمدة قد يتحول إلى عقبة أمام السلام، ليتم لاحقًا إلغاء النقطة 14 المثيرة للجدل في الخطة والمتصلة بهذه الأصول، في وقت يؤكد دبلوماسيون أوروبيون أنهم لا يعرفون بعد تفاصيل النسخة المحدّثة من الخطة. كما رفض البنك المركزي الأوروبي مشروع فون دير لاين لتقديم قرض تعويضي لأوكرانيا، فيما يواصل الأوروبيون التعويل على خطة "ريباور إي يو" للتخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية، في ظل تقديرات تشير إلى أن قيمة الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد تبلغ نحو 210 مليارات يورو. (روسيا اليوم)