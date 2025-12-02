Advertisement

عربي-دولي

تقرير: مغامرة ترامب في فنزويلا تخرج عن سيطرته

Lebanon 24
02-12-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1450121-639003126749149692.png
Doc-P-1450121-639003126749149692.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقول شبكة "سي إن إن" إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تواجه معضلة متصاعدة في فنزويلا، بعدما تحوّلت محاولة تغيير النظام إلى "مستنقع استراتيجي وسياسي وقانوني".
Advertisement
 
فبينما يواصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحدي الضغوط الأميركية وظهوره في تجمعات حاشدة في كاراكاس، عقد ترامب اجتماعًا في المكتب البيضاوي مع كبار مساعديه للبحث عن "الخطوات التالية" بعد أشهر من التصعيد العسكري والاقتصادي، شمل نشر حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" قبالة السواحل الفنزويلية وتهديدات بضرب "كارتلات المخدرات" وإغلاق المجال الجوي.

وتشير الشبكة إلى أن الجدل في واشنطن تفاقم بعد الضربة الأميركية في 2 أيلول في البحر الكاريبي، وسط اتهامات بأنها "هجوم نقر مزدوج" استهدف ناجين من قارب يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وغرق القارب.
 
ديمقراطيون في الكونغرس حذروا من احتمال وقوع "جريمة حرب"، وبعض الجمهوريين أبدوا استعدادًا للتحقيق، في حين يتعرض وزير الحرب بيت هيغسيث لتدقيق متزايد لدوره في ضربات القوارب، رغم نفيه في البداية ما نشرته "واشنطن بوست" واعتباره "قصة مختلقة".

ورغم أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أكدت لاحقًا وقوع الضربة الثانية ونسبتها إلى قائد قيادة العمليات الخاصة الأدميرال فرانك "ميتش" برادلي، مؤكدة أنه "تصرف ضمن صلاحياته"، فإن نوابًا من الحزبين وصفوا التقارير بأنها "مقلقة"، ودعا النائب الديمقراطي رو كانا إلى استدعاء هيغسيث وبرادلي قائلًا إنهما "قد يكونان معًا انتهكا القانون".
 
وترى "سي إن إن" أن استمرار مادورو في الحكم يضع مصداقية تهديدات ترامب على المحك، في وقت تبدو فيه خيارات التصعيد محدودة، واحتمالات الغزو الكامل "غير قابلة للتصديق"، ما يعمّق تورّط واشنطن في "مستنقع فنزويلي" من صنعها مع صعوبة إيجاد مخرج سياسي أو عسكري واضح. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
سي إن إن عن مسؤول أميركي: ترامب لم يقرر بعد كيف سيتعامل مع فنزويلا
lebanon 24
03/12/2025 01:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة فنزويلا: كلام ترامب بشأن فنزويلا يُظهر "نزعات استعمارية" تجاه أميركا اللاتينية
lebanon 24
03/12/2025 01:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو يتهم واشنطن: تريد السيطرة على احتياطيات نفط فنزويلا
lebanon 24
03/12/2025 01:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يُعلن عن إغلاق المجال الجويّ فوق فنزويلا بالكامل
lebanon 24
03/12/2025 01:48:02 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

البيت الأبيض

روسيا اليوم

دارة الرئيس

الديمقراطي

الجمهوري

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-12-02
16:41 | 2025-12-02
16:30 | 2025-12-02
16:10 | 2025-12-02
16:07 | 2025-12-02
15:22 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24