زيلينسكي يخشى فتور واشنطن

ذكرت وكالة " " أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبّر عن خشيته من أن تفقد اهتمامها بالمشاركة في تحقيق تسوية سلمية للنزاع في ، وذلك ردًا على سؤال خلال فعالية في دبلن عما إذا كان قلقًا من تراجع دور ، فقال: "نعم، أنا خائف. إذا تعب أحد حلفائنا، فإنني أخشى أن يفقد الاهتمام".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي إن ممثلي الولايات المتحدة في يعملون على استكشاف ما إذا كان من الممكن التوصل إلى تسوية للوضع في أوكرانيا. وتجرى في ، اليوم الثلاثاء، محادثات بين والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في سادس زيارة له هذا العام، بمشاركة يوري أوشاكوف وكيريل ديمترييف من الجانب الروسي، وجاريد كوشنر إلى جانب ويتكوف من الجانب الأمريكي. (روسيا اليوم)