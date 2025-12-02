18
عربي-دولي
زيلينسكي يخشى فتور واشنطن
Lebanon 24
02-12-2025
|
16:41
ذكرت وكالة "
رويترز
" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبّر عن خشيته من أن تفقد
الولايات المتحدة
اهتمامها بالمشاركة في تحقيق تسوية سلمية للنزاع في
أوكرانيا
، وذلك ردًا على سؤال خلال فعالية في دبلن عما إذا كان قلقًا من تراجع دور
واشنطن
، فقال: "نعم، أنا خائف. إذا تعب أحد حلفائنا، فإنني أخشى أن يفقد الاهتمام".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن ممثلي الولايات المتحدة في
روسيا
يعملون على استكشاف ما إذا كان من الممكن التوصل إلى تسوية للوضع في أوكرانيا. وتجرى في
موسكو
، اليوم الثلاثاء، محادثات بين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في سادس زيارة له هذا العام، بمشاركة يوري أوشاكوف وكيريل ديمترييف من الجانب الروسي، وجاريد كوشنر إلى جانب ويتكوف من الجانب الأمريكي. (روسيا اليوم)
بوتين يستقبل مبعوثي ترامب في موسكو لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
بوتين يستقبل مبعوثي ترامب في موسكو لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
16:48 | 2025-12-02
02/12/2025 04:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إحباط تهريب شحنة ألغام ضخمة إلى لبنان والإطاحة بشبكة كاملة
Lebanon 24
بالصور.. إحباط تهريب شحنة ألغام ضخمة إلى لبنان والإطاحة بشبكة كاملة
16:30 | 2025-12-02
02/12/2025 04:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
Lebanon 24
لمنع اندلاع الحرب.. وسيط دخل على خط أزمة إسرائيل - "الحزب"
16:10 | 2025-12-02
02/12/2025 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من ترامب إلى الشرع: ستكون قائدا عظيما (صورة)
Lebanon 24
رسالة من ترامب إلى الشرع: ستكون قائدا عظيما (صورة)
16:07 | 2025-12-02
02/12/2025 04:07:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير: مغامرة ترامب في فنزويلا تخرج عن سيطرته
Lebanon 24
تقرير: مغامرة ترامب في فنزويلا تخرج عن سيطرته
16:00 | 2025-12-02
02/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
