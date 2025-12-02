Advertisement

زيلينسكي يخشى فتور واشنطن

02-12-2025 | 16:41
ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عبّر عن خشيته من أن تفقد الولايات المتحدة اهتمامها بالمشاركة في تحقيق تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وذلك ردًا على سؤال خلال فعالية في دبلن عما إذا كان قلقًا من تراجع دور واشنطن، فقال: "نعم، أنا خائف. إذا تعب أحد حلفائنا، فإنني أخشى أن يفقد الاهتمام".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ممثلي الولايات المتحدة في روسيا يعملون على استكشاف ما إذا كان من الممكن التوصل إلى تسوية للوضع في أوكرانيا. وتجرى في موسكو، اليوم الثلاثاء، محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، في سادس زيارة له هذا العام، بمشاركة يوري أوشاكوف وكيريل ديمترييف من الجانب الروسي، وجاريد كوشنر إلى جانب ويتكوف من الجانب الأمريكي. (روسيا اليوم)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24