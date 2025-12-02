Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الكولومبي محذراً ترامب: لا تهدد سيادتنا لأنك ستوقظ النمر

Lebanon 24
02-12-2025 | 23:18
Doc-P-1450183-639003397206527322.jpg
Doc-P-1450183-639003397206527322.jpg photos 0
حذر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نظيره الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء من تهديد سيادة بلاده، في ظل تصعيد حرب التصريحات بين بوغوتا وواشنطن.
وفي اجتماع للحكومة الأميركية الثلاثاء في واشنطن، ألمح ترامب إلى إمكانية توجيه ضربات إلى كولومبيا في إطار محاربة الجريمة المرتبطة بالمخدرات.

وقال ترامب: "أسمع أن كولومبيا، بلد كولومبيا، تصنع الكوكايين. لديهم مصانع للكوكايين، حسنا؟ ثم يبيعون لنا كوكايينهم... أي شخص يفعل ذلك ويبيعه في بلادنا سيكون هدفا للهجوم... وليس فنزويلا فقط".

وردّ بيترو على تصريحات ترامب بدعوته لزيارة كولومبيا ليشهد "تدمير تسعة مختبرات مخدرات يوميا لمنع وصول الكوكايين إلى الولايات المتحدة".

وأشار بيترو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إلى أنه منذ توليه الرئاسة عام 2022 دمر 18 ألفا و400 مختبر "دون صواريخ".

وأضاف: "تعال معي، وسأعلمك كيف ندمرها، مختبر كل 40 دقيقة، لكن لا تهدد سيادتنا، لأنك ستوقظ النمر. مهاجمة سيادتنا يعني إعلان الحرب. لا تضر بعلاقات دبلوماسية استمرت قرنين".

وتابع بيترو: "لقد شوهت سمعتي بالفعل. لا تواصل السير في هذا الطريق. وإذا كانت هناك أي دولة ساهمت في منع آلاف الأطنان من الكوكايين من الوصول إلى المستهلكين في أميركا الشمالية، فهي كولومبيا".

وتدهورت العلاقات بين بوغوتا وواشنطن بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث تتهم الحكومة الأميركية بيترو بعدم الحزم في مواجهة عصابات المخدرات وفرضت عليه عقوبات.
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

دبلوماسي

كولومبيا

فنزويلا

أي دولة

الشمالي

دونالد

