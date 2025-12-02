الرئيس الكولومبي محذراً ترامب: لا تهدد سيادتنا لأنك ستوقظ النمر

Advertisement

حذر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نظيره الأميركي الثلاثاء من تهديد سيادة بلاده، في ظل تصعيد حرب التصريحات بين بوغوتا وواشنطن.وفي اجتماع للحكومة الأميركية الثلاثاء في ، ألمح إلى إمكانية توجيه ضربات إلى في إطار محاربة الجريمة المرتبطة بالمخدرات.وقال ترامب: "أسمع أن كولومبيا، بلد كولومبيا، تصنع الكوكايين. لديهم مصانع للكوكايين، حسنا؟ ثم يبيعون لنا كوكايينهم... أي شخص يفعل ذلك ويبيعه في بلادنا سيكون هدفا للهجوم... وليس فقط".وردّ بيترو على تصريحات ترامب بدعوته لزيارة كولومبيا ليشهد "تدمير تسعة مختبرات مخدرات يوميا لمنع وصول الكوكايين إلى ".وأشار بيترو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إلى أنه منذ توليه الرئاسة عام 2022 دمر 18 ألفا و400 مختبر "دون صواريخ".وأضاف: "تعال معي، وسأعلمك كيف ندمرها، مختبر كل 40 دقيقة، لكن لا تهدد سيادتنا، لأنك ستوقظ النمر. مهاجمة سيادتنا يعني إعلان الحرب. لا تضر بعلاقات دبلوماسية استمرت قرنين".وتابع بيترو: "لقد شوهت سمعتي بالفعل. لا تواصل السير في هذا الطريق. وإذا كانت هناك ساهمت في منع آلاف الأطنان من الكوكايين من الوصول إلى المستهلكين في أميركا الشمالية، فهي كولومبيا".وتدهورت العلاقات بين بوغوتا وواشنطن بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث تتهم الحكومة الأميركية بيترو بعدم الحزم في مواجهة عصابات المخدرات وفرضت عليه عقوبات.