Advertisement

عربي-دولي

روبيو: ترامب "يتولى شخصيا" ملف إنهاء الحرب في السودان

Lebanon 24
02-12-2025 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1450186-639003401435110336.webp
Doc-P-1450186-639003401435110336.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الثلاثاء ان الرئيس دونالد ترامب "يتولى شخصيا" ملف إنهاء الحرب في السودان، مشددا على انه " الزعيم الوحيد في العالم القادر على إنهاء أزمة السودان".
Advertisement

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، عبر منصة "إكس" إن: "السودان يحتاج إلى دفعة عالمية من أجل السلام".

وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي، أنه سيعمل مع الإمارات والسعودية ومصر، إلى جانب شركاء آخرين في المنطقة، لإنهاء الحرب الدائرة في السودان.

وجاءت وقتها تصريحات ترامب خلال مؤتمر حضره في الولايات المتحدة، موضحا أنه تلقى طلبا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمساعدة في وقف النزاع، لافتا إلى أنه أنهى ثماني حروب ويتطلع إلى دور "حاسم للغاية" هذه المرة أيضا.

ووصف ترامب السودان بأنه "أصبح أكثر الأماكن عنفا" ويعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم، مؤكدا أنه تلقى طلبات من قادة دوليين للتدخل واستخدام نفوذ الرئاسة الأميركية لوقف ما يجري.

كما شدد على أن السودان قابل للإصلاح عبر تعاون منسّق بين الدول الشريكة.

وأكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والعربية، مسعد بولس، الشهر الفائت، أن ترامب جعل تحقيق السلام في السودان أولوية.
 
مواضيع ذات صلة
روبيو: ترامب يتولى شخصيًا قضية السوادن
lebanon 24
03/12/2025 08:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: ترامب أعطى "ضمانات شخصية" لحماس بعدم تجدد الحرب
lebanon 24
03/12/2025 08:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: تصريحات روبيو رسالة قوية لبقية الدول التي تتابع ملف السلام في السودان
lebanon 24
03/12/2025 08:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن إنهاء "الحرب الثامنة" في عهده
lebanon 24
03/12/2025 08:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمير محمد بن سلمان

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

البريطانية

البريطاني

الإمارات

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:49 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:56 | 2025-12-03
00:37 | 2025-12-03
00:18 | 2025-12-03
23:54 | 2025-12-02
23:49 | 2025-12-02
23:29 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24