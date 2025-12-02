روبيو: ترامب "يتولى شخصيا" ملف إنهاء الحرب في السودان

أكد وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو أمس الثلاثاء ان الرئيس دونالد ترامب
"يتولى شخصيا" ملف إنهاء الحرب في السودان، مشددا على انه " الزعيم الوحيد في العالم القادر
على إنهاء أزمة السودان".
وفي سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية البريطانية
إيفيت كوبر، عبر منصة "إكس" إن: "السودان يحتاج إلى دفعة عالمية من أجل السلام".
وكان ترامب
قد أعلن الشهر الماضي، أنه سيعمل مع الإمارات
والسعودية ومصر، إلى جانب شركاء آخرين في المنطقة، لإنهاء الحرب الدائرة في السودان.
وجاءت وقتها تصريحات ترامب خلال مؤتمر حضره في الولايات المتحدة
، موضحا أنه تلقى طلبا من ولي العهد
السعودي الأمير محمد بن سلمان
للمساعدة في وقف النزاع، لافتا إلى أنه أنهى ثماني حروب ويتطلع إلى دور "حاسم للغاية" هذه المرة أيضا.
ووصف ترامب السودان بأنه "أصبح أكثر الأماكن عنفا" ويعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم، مؤكدا أنه تلقى طلبات من قادة دوليين للتدخل واستخدام نفوذ الرئاسة الأميركية لوقف ما يجري.
كما شدد على أن السودان قابل للإصلاح عبر تعاون منسّق بين الدول الشريكة.
وأكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والعربية، مسعد بولس، الشهر الفائت، أن ترامب جعل تحقيق السلام في السودان أولوية.