روبيو: ترامب "يتولى شخصيا" ملف إنهاء الحرب في السودان

أكد الأميركي ماركو روبيو أمس الثلاثاء ان الرئيس "يتولى شخصيا" ملف إنهاء الحرب في السودان، مشددا على انه " الزعيم الوحيد في العالم على إنهاء أزمة السودان".وفي سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر، عبر منصة "إكس" إن: "السودان يحتاج إلى دفعة عالمية من أجل السلام".وكان قد أعلن الشهر الماضي، أنه سيعمل مع والسعودية ومصر، إلى جانب شركاء آخرين في المنطقة، لإنهاء الحرب الدائرة في السودان.وجاءت وقتها تصريحات ترامب خلال مؤتمر حضره في ، موضحا أنه تلقى طلبا من ولي السعودي للمساعدة في وقف النزاع، لافتا إلى أنه أنهى ثماني حروب ويتطلع إلى دور "حاسم للغاية" هذه المرة أيضا.ووصف ترامب السودان بأنه "أصبح أكثر الأماكن عنفا" ويعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم، مؤكدا أنه تلقى طلبات من قادة دوليين للتدخل واستخدام نفوذ الرئاسة الأميركية لوقف ما يجري.كما شدد على أن السودان قابل للإصلاح عبر تعاون منسّق بين الدول الشريكة.وأكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية والعربية، مسعد بولس، الشهر الفائت، أن ترامب جعل تحقيق السلام في السودان أولوية.