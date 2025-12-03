Advertisement

"غير مذنب"... الأفغاني المشتبه به في هجوم البيت الأبيض يدفع ببراءته

Lebanon 24
03-12-2025 | 00:18
Doc-P-1450196-639003436306700563.webp
Doc-P-1450196-639003436306700563.webp photos 0
دفع رجل أفغاني، الثلاثاء، ببراءته من تهمة القتل في قضية إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض ما أدى إلى مقتل إحداهما، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وأعلن رحمن الله لاكانوال (29 عاما) الذي أُصيب خلال الهجوم الأسبوع الماضي، بأنه غير مذنب عبر اتصال بالفيديو من سرير المستشفى، وفق ما أفادت صحيفة واشنطن بوست ووسائل إعلام أخرى.

ووصل لاكانوال إلى الولايات المتحدة في عام 2021 بعد شهر من انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس إبان ولاية الرئيس جو بايدن، وذلك في إطار عملية نُفّذت لمساعدة الأفغان الذين تعاونوا مع الأميركيين.
وكان ينتمي إلى "قوة شريكة" مدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في أفغانستان لمحاربة طالبان.

وأمرت القاضية رينيه رايموند باحتجاز لاكانوال حتى موعد الجلسة المقبلة في القضية والمقرر عقدها في 14 يناير.

وقالت المدعية العامة بام بوندي إنها تعتزم طلب عقوبة الإعدام بحق لاكانوال.

وحصل لاكانوال على حق اللجوء في أبريل عام 2025 في ظل إدارة ترامب، لكن مسؤولي الإدارة ألقوا باللوم في دخوله على ما أسموه التدقيق المتراخي من قبل إدارة بايدن.

وفي هذا الإطار، حضّت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم على توسيع قائمة الدول المشمولة بحظر السفر، متهمة تلك الدول بأنها تُغرق الولايات المتحدة بـ"قتلة" و"طفيليات".

وجاء منشور نويم على منصة إكس وسط تقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس زيادة عدد الدول الخاضعة لقيود السفر إلى 30 دولة بدلا من 19 حاليا.
