الخارجية الأميركية تتابع الملف اللبناني... إليكم آخر المعلومات

Advertisement

تجري سلسلة لقاءات لمتابعة الملف اللبناني وتحديداً موضوع الجنوب، وفق ما أفادت به معلومات .وبحسب المعلومات، تعمل الخارجية الأميركية على تحضير تقرير بشأن نزع سلاح على أن يتم رفعه لوزير الخارجية .وفي سياق متصل، أشارت الـmtv أيضاً إلى أن مشاركة السفير السابق في سيمون كرم في اجتماع "الميكانيزم" ستكون عن الجانب اللبناني في مقابل حضور يوري ريسِنك من ممثلاً .