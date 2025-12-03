16
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الخارجية الأميركية تتابع الملف اللبناني... إليكم آخر المعلومات
Lebanon 24
03-12-2025
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجري
وزارة الخارجية الأميركية
سلسلة لقاءات لمتابعة الملف اللبناني وتحديداً موضوع الجنوب، وفق ما أفادت به معلومات
mtv
.
Advertisement
وبحسب المعلومات، تعمل الخارجية الأميركية على تحضير تقرير بشأن نزع سلاح
حزب الله
على أن يتم رفعه لوزير الخارجية
ماركو روبيو
.
وفي سياق متصل، أشارت الـmtv أيضاً إلى أن مشاركة السفير السابق في
واشنطن
سيمون كرم في اجتماع "الميكانيزم" ستكون عن الجانب اللبناني في مقابل حضور يوري ريسِنك من
مجلس الأمن القومي
الإسرائيلي
ممثلاً
إسرائيل
.
مواضيع ذات صلة
مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: مدير المخابرات المصرية التقى مسؤولين فرنسيين قبل أيام لبحث الملف اللبناني
Lebanon 24
مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: مدير المخابرات المصرية التقى مسؤولين فرنسيين قبل أيام لبحث الملف اللبناني
03/12/2025 08:00:17
03/12/2025 08:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السودانية: تصريحات روبيو رسالة قوية لبقية الدول التي تتابع ملف السلام في السودان
Lebanon 24
الخارجية السودانية: تصريحات روبيو رسالة قوية لبقية الدول التي تتابع ملف السلام في السودان
03/12/2025 08:00:17
03/12/2025 08:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت تجهّز أوراقها لميشال عيسى وبرّاك خارج الملف اللبناني
Lebanon 24
بيروت تجهّز أوراقها لميشال عيسى وبرّاك خارج الملف اللبناني
03/12/2025 08:00:17
03/12/2025 08:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة متابعة قضية الصدر: الملف الليبي "لا قيمة مضافة له"
Lebanon 24
لجنة متابعة قضية الصدر: الملف الليبي "لا قيمة مضافة له"
03/12/2025 08:00:17
03/12/2025 08:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية
مجلس الأمن القومي
وزارة الخارجية
وزير الخارجية
الأمن القومي
ماركو روبيو
مجلس الأمن
الإسرائيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب في أعنف هجوم على عضو الكونغرس إلهان عمر: هي قمامة! (فيديو)
Lebanon 24
ترامب في أعنف هجوم على عضو الكونغرس إلهان عمر: هي قمامة! (فيديو)
00:56 | 2025-12-03
03/12/2025 12:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"غير مذنب"... الأفغاني المشتبه به في هجوم البيت الأبيض يدفع ببراءته
Lebanon 24
"غير مذنب"... الأفغاني المشتبه به في هجوم البيت الأبيض يدفع ببراءته
00:18 | 2025-12-03
03/12/2025 12:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب"
Lebanon 24
العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب"
23:54 | 2025-12-02
02/12/2025 11:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متجهة الى حزب الله.. الأمن السوري يحبط عملية تهريب ألغام ويوقف الفاعلين
Lebanon 24
كانت متجهة الى حزب الله.. الأمن السوري يحبط عملية تهريب ألغام ويوقف الفاعلين
23:49 | 2025-12-02
02/12/2025 11:49:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رداً على تعزيز "الحزب" قدراته.. إسرائيل تستعد لتصعيد كبير في لبنان
Lebanon 24
رداً على تعزيز "الحزب" قدراته.. إسرائيل تستعد لتصعيد كبير في لبنان
23:29 | 2025-12-02
02/12/2025 11:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:56 | 2025-12-03
ترامب في أعنف هجوم على عضو الكونغرس إلهان عمر: هي قمامة! (فيديو)
00:18 | 2025-12-03
"غير مذنب"... الأفغاني المشتبه به في هجوم البيت الأبيض يدفع ببراءته
23:54 | 2025-12-02
العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب"
23:49 | 2025-12-02
كانت متجهة الى حزب الله.. الأمن السوري يحبط عملية تهريب ألغام ويوقف الفاعلين
23:29 | 2025-12-02
رداً على تعزيز "الحزب" قدراته.. إسرائيل تستعد لتصعيد كبير في لبنان
23:28 | 2025-12-02
روبيو: ترامب "يتولى شخصيا" ملف إنهاء الحرب في السودان
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 08:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 08:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 08:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24