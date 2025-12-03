Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الأميركية تتابع الملف اللبناني... إليكم آخر المعلومات

Lebanon 24
03-12-2025 | 00:37
A-
A+
Doc-P-1450198-639003443752680306.jpg
Doc-P-1450198-639003443752680306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تجري وزارة الخارجية الأميركية سلسلة لقاءات لمتابعة الملف اللبناني وتحديداً موضوع الجنوب، وفق ما أفادت به معلومات mtv.
Advertisement

وبحسب المعلومات، تعمل الخارجية الأميركية على تحضير تقرير بشأن نزع سلاح حزب الله على أن يتم رفعه لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وفي سياق متصل، أشارت الـmtv أيضاً إلى أن مشاركة السفير السابق في واشنطن سيمون كرم في اجتماع "الميكانيزم" ستكون عن الجانب اللبناني في مقابل حضور يوري ريسِنك من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ممثلاً إسرائيل.
مواضيع ذات صلة
مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: مدير المخابرات المصرية التقى مسؤولين فرنسيين قبل أيام لبحث الملف اللبناني
lebanon 24
03/12/2025 08:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: تصريحات روبيو رسالة قوية لبقية الدول التي تتابع ملف السلام في السودان
lebanon 24
03/12/2025 08:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بيروت تجهّز أوراقها لميشال عيسى وبرّاك خارج الملف اللبناني
lebanon 24
03/12/2025 08:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة متابعة قضية الصدر: الملف الليبي "لا قيمة مضافة له"
lebanon 24
03/12/2025 08:00:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأميركية

مجلس الأمن القومي

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

الأمن القومي

ماركو روبيو

مجلس الأمن

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:49 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:56 | 2025-12-03
00:18 | 2025-12-03
23:54 | 2025-12-02
23:49 | 2025-12-02
23:29 | 2025-12-02
23:28 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24