تقرير اميركي: هل انتهت الحرب في أوكرانيا؟

ذكر موقع "National Security Journal" الأميركي أنه "كان من المتوقع منذ البداية أن تضاعف كييف وموسكو جهودهما وتضعان خطوطاً متشددة حتى مع اقتراب الجهود التي تقودها لإنهاء الحرب في من تحقيق اختراق كبير أكثر من أي وقت مضى. وتدخل المفاوضات أسبوعا متقلبا آخر، مع قيام مسؤولين من ومفاوضين برحلات مكوكية بين المسؤولين الأوكرانيين والروس، في حين يؤيد الجانبان علناً إجراء المزيد من المحادثات بينما يتمسكان سراً بمواقف لا تترك سوى مجال ضئيل للتسوية".وبحسب الموقع، "إن خطة السلام المعدلة التي اقترحها الرئيس الأميركي ، والتي أعيدت صياغتها بعد مزيد من المشاورات في جنيف الأسبوع الماضي، أصبحت الآن الأساس لاجتماعات جديدة تهدف إلى تضييق الخلافات بين الجانبين بشأن قضايا مثل الأراضي وضمانات الأمن الطويلة الأجل، وهاتان هما القضيتان المستمرتان اللتان أعاقتا محادثات السلام في الماضي، ويبدو أنهما ستفعلان ذلك مرة أخرى".وتابع الموقع، "ذكرت التقارير أن كبار المسؤولين الأوكرانيين أمضوا أربع ساعات مع مبعوثين أميركيين في واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي الجلسة التي وصفها الأميركية ماركو روبيو بأنها "مثمرة". لكن روبيو حذر أيضا من أن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة. ولم يقدم وفد كييف، برئاسة رئيس القومي رستم عمروف وقائد القوات المسلحة أندريه هناتوف، أي تفاصيل بشأن المناقشات لكنه كرر امتنانه للمشاركة الأميركية".وأضاف الموقع، "أبدت الحكومتان انفتاحهما على مقترح المُحدّث، لذا فالأمر ليس سيئًا تمامًا. وصرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن المسودة الأخيرة قد تكون "قابلة للتنفيذ"، بينما وصفها بوتين بأنها "أساس" محتمل لمفاوضات مستقبلية. ومع ذلك، لم يُغيّر أيٌّ من الزعيمين رأيه بشأن الجوهرية. على سبيل المثال، يُصرّ بوتين على ضرورة انسحاب أوكرانيا من كل المناطق الأربع التي ضمّتها بعد غزوها عام 2022، وهي أراضٍ لا تسيطر عليها بالكامل، ويقول إنّ هذه الأهداف ستُحقّق بالقوة إذا لزم الأمر".وبحسب الموقع، "بالنسبة لكييف، تظل أي تنازلات إقليمية غير قابلة للتفاوض، ويؤكد زيلينسكي أن عضوية حلف شمال الأطلسي ضرورية لأمن أوكرانيا على المدى ، وهو الموقف الذي يعارضه الرئيسان ترامب وفلاديمير بوتين. وإذا بدأ زيلينسكي في تقديم التنازلات، فإن الخلفية السياسية في أوكرانيا أصبحت معقدة للغاية لدرجة أنها قد تكلفه إرثه. واستقال أندريه يرماك، رئيس موظفي زيلينسكي والمفاوض ، يوم الجمعة وسط فضيحة فساد. وفي الوقت عينه، يواجه زيلينسكي ضغوطا من المجتمع الدولي لاتخاذ قرار، وأعلن علناً أنه سيتعين اتخاذ قرارات صعبة في الأسابيع المقبلة للتوصل إلى اتفاق".