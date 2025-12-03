الارقام كبيرة.. العفو الدولية : قوات الدعم السريع قتلت مدنيين عمداً واحتجزت رهائن



أفادت طبيبة في اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء السودانيين بمقتل 25 ألف طفل منذ اندلاع الحرب، وتعرض 45 قاصراً للاغتصاب أثناء فرارهم من بولاية شمال دارفور.وأوضحت أخصائية الباطنية والأوبئة أديبة إبراهيم السيد، في تصريح لإعلام ، أن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم من حديثي الولادة حتى عمر 16 عاماً، بلغ 25 ألفاً. وأشارت إلى إصابة حوالي 566 طفلًا بإصابات خطيرة.

كما كشفت عن تعرض 45 طفلًا للاعتداء الجنسي والاغتصاب على يد عناصر الدعم السريع خلال رحلة الفرار من الفاشر إلى طويلة. وذكرت وصول 800 طفل منفصل عن أسرته من الفاشر إلى طويلة، يعاني بعضهم من سوء التغذية والصدمات النفسية بسبب مشاهدة الفظائع. وتلقت حالات العنف الجسدي العلاج من منظمة "أطباء " في منطقة طويلة.



في سياق متصل، كشفت عن تفاصيل صادمة في مخيم زمزم للنازحين على حدود الفاشر بدارفور. وأكدت المنظمة أن قتلت مدنيين عمدًا، واحتجزت رهائن، ونهبت المساجد والمدارس، ودمرت المراكز الطبية.



وأدانت المنظمة بشدة الانتهاكات المروعة، وصنفت هذه الأفعال رسميًا ضمن جرائم الحرب. وطالبت، في تقريرها، بالتحقيق الفوري في هذه الأعمال كجرائم حرب بموجب القانون الدولي.



ودعا نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ، إلى بحث جميع السبل المتاحة لمساعدة العالقين في الفاشر بسبب الحرب، واصفًا ما يحدث في بأكبر أزمة إنسانية يعيشها العالم حاليًا.