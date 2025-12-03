Advertisement

عربي-دولي

مادورو يُجري مكالمة "ودية" مع ترامب: أهلا بالدبلوماسية لأننا سنسعى دائما إلى السلام

Lebanon 24
03-12-2025 | 23:29
Doc-P-1450589-639004265838181158.jpg
Doc-P-1450589-639004265838181158.jpg photos 0
كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الأربعاء أنه أجرى مكالمة هاتفية "ودية" مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وسط أزمة بين البلدين.
وقال مادورو في تصريح للتلفزيون الرسمي: "تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب. أستطيع القول إن المحادثة جرت بنبرة محترمة، حتى أنني أستطيع القول إنها كانت ودية".

وأضاف: "سأذهب إلى أبعد من ذلك... إذا كانت هذه الدعوة تعني أننا نتخذ خطوات نحو حوار محترم، من دولة إلى دولة، ومن بلد إلى بلد، فأهلا بالحوار، وأهلا بالدبلوماسية، لأننا سنسعى دائما إلى السلام".

واعترف ترامب الأحد الماضي بإجراء هذه المكالمة التي تحدثت عنها الصحافة، وقال الرئيس الأميركي من الطائرة الرئاسية "لا أستطيع أن أقول إن الأمر سار بشكل جيد أو سيء. لقد كانت مكالمة هاتفية".

وتأتي هذه المحادثة فيما تكثف الولايات المتحدة الضغوط على فنزويلا بانتشار عسكري كبير في منطقة البحر الكاريبي، وشن ضربات جوية ضد قوارب يشتبه في تهريبها المخدرات، وتحذيرات من توجيه ضربات على الأراضي الفنزويلية.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

وقال الرئيس

الفنزويلي

دبلوماسي

فنزويلية

00:36 | 2025-12-04
00:32 | 2025-12-04
00:04 | 2025-12-04
00:01 | 2025-12-04
23:48 | 2025-12-03
23:34 | 2025-12-03
