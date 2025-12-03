مادورو يُجري مكالمة "ودية" مع ترامب: أهلا بالدبلوماسية لأننا سنسعى دائما إلى السلام

Advertisement

كشف أمس الأربعاء أنه أجرى مكالمة هاتفية "ودية" مع نظيره الأميركي وسط أزمة بين البلدين.وقال مادورو في تصريح للتلفزيون الرسمي: "تحدثت مع رئيس ، . أستطيع القول إن المحادثة جرت بنبرة محترمة، حتى أنني أستطيع القول إنها كانت ودية".وأضاف: "سأذهب إلى أبعد من ذلك... إذا كانت هذه الدعوة تعني أننا نتخذ خطوات نحو حوار محترم، من دولة إلى دولة، ومن بلد إلى بلد، فأهلا بالحوار، وأهلا بالدبلوماسية، لأننا سنسعى دائما إلى السلام".واعترف ترامب الأحد الماضي بإجراء هذه المكالمة التي تحدثت عنها الصحافة، الأميركي من الطائرة الرئاسية "لا أستطيع أن أقول إن الأمر سار بشكل جيد أو سيء. لقد كانت مكالمة هاتفية".وتأتي هذه المحادثة فيما تكثف الولايات المتحدة الضغوط على بانتشار عسكري كبير في منطقة البحر الكاريبي، وشن ضربات جوية ضد قوارب يشتبه في تهريبها المخدرات، وتحذيرات من توجيه ضربات على الأراضي الفنزويلية.