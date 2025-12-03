19
في الجزائر.. سجن صحفي فرنسي وباريس تعلق
Lebanon 24
03-12-2025
|
23:34
A-
A+
انتقدت
الحكومة الفرنسية
، قرار محكمة جزائرية بتأييد الحكم بالسجن 7 سنوات على الصحفي الفرنسي كريستوف غليز رغم الجهود التي بذلتها لإقناع السلطات الجزائرية بتغيير الحكم.
وقالت
وزارة الخارجية الفرنسية
في بيان: "تأسف الوزارة لأن تعاونها الكامل مع السلطات الجزائرية والتوضيحات التي قدمها فريق الدفاع عنه لم تكن كافية لتغيير الحكم. ندعو إلى إطلاق سراحه ونأمل في التوصل إلى نتيجة مناسبة حتى يتسنى لم شمله مع أسرته بسرعة".
وأضاف البيان
أن فرنسا
تكرر التزامها بحرية الصحافة في أنحاء العالم.
وقالت منظمة مراسلون
بلا حدود
الناشطة في مجال حرية الصحافة إن غليز، الذي يعمل في مجلتي (سو فوت) و(سوسيتي) الفرنسيتين اعتُقل في أيار 2024 في تيزي وزو على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق من
الجزائر
العاصمة، حيث كان يعمل على تقرير حول الرياضة في منطقة القبائل.
وأضافت المنظمة أن محكمة محلية وجهت إليه تهمة "الإشادة بالإرهاب" وأدين بها في حزيران الماضي.
ووفقا للخارجية
الفرنسية
فقد تم تأييد الحكم، الأربعاء.
