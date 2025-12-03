في الجزائر.. سجن صحفي فرنسي وباريس تعلق



وقالت في بيان: "تأسف الوزارة لأن تعاونها الكامل مع السلطات الجزائرية والتوضيحات التي قدمها فريق الدفاع عنه لم تكن كافية لتغيير الحكم. ندعو إلى إطلاق سراحه ونأمل في التوصل إلى نتيجة مناسبة حتى يتسنى لم شمله مع أسرته بسرعة".



وقالت منظمة مراسلون الناشطة في مجال حرية الصحافة إن غليز، الذي يعمل في مجلتي (سو فوت) و(سوسيتي) الفرنسيتين اعتُقل في أيار 2024 في تيزي وزو على بعد 100 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة، حيث كان يعمل على تقرير حول الرياضة في منطقة القبائل.



وأضافت المنظمة أن محكمة محلية وجهت إليه تهمة "الإشادة بالإرهاب" وأدين بها في حزيران الماضي.



ووفقا للخارجية فقد تم تأييد الحكم، الأربعاء.