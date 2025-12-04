الغارات الاسرائيلية مستمرة على غزة.. حماس: إسرائيل تتنصل من الهدنة

Advertisement

أعلن الدفاع المدني في غزة مساء الأربعاء مقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفلان، إثر عدة غارات جوية إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب القطاع.وأكد الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة الأنباء مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة آخرين بجروح بعضها خطيرة، جراء قصف إسرائيلي بعدة صواريخ استهدف مخيم إيواء في منطقة مواصي خان يونس قرب المستشفى ، جنوب .ووصفت حركة القصف بأنه "جريمة حرب موصوفة، واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة مكشوفة للتنصل من استحقاقاته".وأضافت في بيان أنها تحمّل "المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد".، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ قواته للغارات قائلاً إنها استهدفت عنصراً تابعاً لحماس في جنوب القطاع، وأضاف في بيان أن القصف جاء "رداً على خرق حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل صارخ".