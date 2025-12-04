22
بيروت
18
طرابلس
22
صور
20
جبيل
20
صيدا
24
جونية
17
النبطية
14
زحلة
13
بعلبك
1
بشري
16
بيت الدين
12
كفردبيان
الغارات الاسرائيلية مستمرة على غزة.. حماس: إسرائيل تتنصل من الهدنة
04-12-2025
00:36
أعلن الدفاع المدني في غزة مساء الأربعاء مقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفلان، إثر عدة غارات جوية إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وأكد الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة الأنباء
الفرنسية
مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة آخرين بجروح بعضها خطيرة، جراء قصف إسرائيلي بعدة صواريخ استهدف مخيم إيواء في منطقة مواصي خان يونس قرب المستشفى
الكويتي
، جنوب
قطاع غزة
.
ووصفت حركة
حماس
القصف
الإسرائيلي
بأنه "جريمة حرب موصوفة، واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة مكشوفة للتنصل من استحقاقاته".
وأضافت في بيان أنها تحمّل
إسرائيل
"المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد".
من جهته
، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ قواته للغارات قائلاً إنها استهدفت عنصراً تابعاً لحماس في جنوب القطاع، وأضاف في بيان أن القصف جاء "رداً على خرق حركة حماس لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل صارخ".
