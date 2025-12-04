واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن شخصيتين إيرانيتين

أعلنت الخارجية ، من خلال برنامج مكافآت من أجل العدالة، عن عرض مكافأة مالية كبيرة المكافأة قد تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكان أو هوية شخصيتين إيرانيتين، هما فاطمة صديقيان كاشي ومحمد شيرينكار.

وأوضح البرنامج في بيان أن المكافأة قد تصل إلى 10 ملايين دولار لأي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى كشف هوية أو موقع أي شخص يتصرف بتوجيه أو تحت سيطرة حكومة أجنبية في أنشطة إلكترونية ضارة بالبنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك انتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب.

وأشار البيان الى أن شيرينكار يشرف على مجموعة شوشتري المرتبطة بالقيادة الإلكترونية السيبرانية لفيلق بينما تعمل فاطمة صديقيان كاشي كموظفة طويلة الأمد مع المجموعة، وتشارك بشكل وثيق مع شيرينكار في التخطيط وتنفيذ العمليات السيبرانية.

وهذه المجموعة متورطة في عمليات إلكترونية تهدف لتعطيل الشركات الأمريكية والوكالات الحكومية والتسبب في أضرار مالية كبيرة.