عربي-دولي

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن شخصيتين إيرانيتين

Lebanon 24
04-12-2025 | 00:43
أعلنت الخارجية الأمريكية، من خلال برنامج مكافآت من أجل العدالة، عن عرض مكافأة مالية كبيرة المكافأة قد تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكان أو هوية شخصيتين إيرانيتين، هما فاطمة صديقيان كاشي ومحمد باقر شيرينكار.

وأوضح البرنامج في بيان أن المكافأة قد تصل إلى 10 ملايين دولار لأي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى كشف هوية أو موقع أي شخص يتصرف بتوجيه أو تحت سيطرة حكومة أجنبية في أنشطة إلكترونية ضارة بالبنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك انتهاك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب.

وأشار البيان الى أن محمد باقر شيرينكار يشرف على مجموعة شهيد شوشتري المرتبطة بالقيادة الإلكترونية السيبرانية لفيلق الحرس الثوري الإيراني بينما تعمل فاطمة صديقيان كاشي كموظفة طويلة الأمد مع المجموعة، وتشارك بشكل وثيق مع شيرينكار في التخطيط وتنفيذ العمليات السيبرانية.

وهذه المجموعة متورطة في عمليات إلكترونية تهدف لتعطيل الشركات الأمريكية والوكالات الحكومية والتسبب في أضرار مالية كبيرة.

