عربي-دولي
4 نقاط عالقة على طاولة ويتكوف والوفد أوكرانيا
Lebanon 24
04-12-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلتقي مساعدا الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مع كبير مفاوضي
أوكرانيا
في ميامي، لإجراء مزيد من مباحثات السلام بين
روسيا
وأوكرانيا.
إذ يرتقب أن يجتمع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، اليوم الخميس، مع كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، في
فلوريدا
، بحسب
وكالة الأنباء
الألمانية
(د ب أ).
وكان الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
قد أعلن سابقاً عن خطط لعقد محادثات جديدة مع ممثلين أميركيين. وقال
زيلينسكي
في خطابه المصور مساء أمس الأربعاء: "نحضر لاجتماعات في
الولايات المتحدة
، بعد عودة الفريق الأميركي من
موسكو
وبعد المشاورات ذات الصلة في
واشنطن
، وسيواصل رستم عمروف وأندريه هناتوف، إلى جانب باقي فريق التفاوض، المناقشات مع مبعوثي
الرئيس ترامب
".
فولوديمير زيلينسكي
الولايات المتحدة
وكالة الأنباء
دونالد ترامب
الرئيس ترامب
الألمانية
فولوديمير
زيلينسكي
تابع
