4 نقاط عالقة على طاولة ويتكوف والوفد أوكرانيا



Advertisement

إذ يرتقب أن يجتمع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، اليوم الخميس، مع كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، في ، بحسب (د ب أ). يلتقي مساعدا الرئيس الأميركي مع كبير مفاوضي في ميامي، لإجراء مزيد من مباحثات السلام بين وأوكرانيا.إذ يرتقب أن يجتمع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، اليوم الخميس، مع كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، في ، بحسب (د ب أ).

وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن سابقاً عن خطط لعقد محادثات جديدة مع ممثلين أميركيين. وقال في خطابه المصور مساء أمس الأربعاء: "نحضر لاجتماعات في ، بعد عودة الفريق الأميركي من وبعد المشاورات ذات الصلة في ، وسيواصل رستم عمروف وأندريه هناتوف، إلى جانب باقي فريق التفاوض، المناقشات مع مبعوثي ".