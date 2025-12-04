24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الرئيس الصيني لماكرون: العالم أبعد ما يكون عن السلام
Lebanon 24
04-12-2025
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال لقاء
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
بنظيره الصيني شي جينبينغ في
بكين
، أكد الأخير أن العالم اليوم بات أبعد ما يكون عن السلام".
Advertisement
كما شدد جينبينغ على أن بلاده تدعم جهود السلام في
أوكرانيا
. ودعا إلى إقامة علاقة "أكثر استقرارا" مع
فرنسا
خلال محادثاته مع ماكرون في قاعة الشعب الكبرى.
وأضاف أن
الصين
مستعدة للعمل مع فرنسا "لمنع أي تدخل وجعل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين أكثر استقراراً".
بدوره، أكد ماكرون على وجوب "تجاوز البلدين اختلافاتهما". وأضاف قائلاً "في بعض الأحيان، تكون هناك اختلافات، لكن من مسؤوليتنا تجاوزها من أجل الصالح العام"، وفق ما نقلت فرانس برس.
كما أردف "علينا مواصلة التحرك لدعم السلام والاستقرار في العالم، وفي أوكرانيا ومختلف المناطق المتضررة من الحروب".
كذلك دعا
الرئيس الفرنسي
أيضاً إلى المزيد من الاستثمارات لإعادة التوازن في العلاقات التجارية بين البلدين، وحضّ شي على العمل مع دول
مجموعة السبع
من أجل حوكمة اقتصادية قائمة على قواعد.
مواضيع ذات صلة
ماكرون للرئيس الصيني: حان وقت السلام الحقيقي في العالم
Lebanon 24
ماكرون للرئيس الصيني: حان وقت السلام الحقيقي في العالم
04/12/2025 13:15:57
04/12/2025 13:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصيني لـ ماكرون: يجب ألا يؤثر ما يحدث في العالم على العلاقات بيننا
Lebanon 24
الرئيس الصيني لـ ماكرون: يجب ألا يؤثر ما يحدث في العالم على العلاقات بيننا
04/12/2025 13:15:57
04/12/2025 13:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون للرئيس الصيني: لدينا مسؤولية خاصة لضمان السلام الدائم في أوكرانيا
Lebanon 24
ماكرون للرئيس الصيني: لدينا مسؤولية خاصة لضمان السلام الدائم في أوكرانيا
04/12/2025 13:15:57
04/12/2025 13:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: مجلس السلام سيمتد إلى ما هو أبعد من غزة والشرق الأوسط
Lebanon 24
ترامب: مجلس السلام سيمتد إلى ما هو أبعد من غزة والشرق الأوسط
04/12/2025 13:15:57
04/12/2025 13:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الفرنسي إيمانويل
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكر
مجموعة السبع
إيمانويل
أوكرانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
سكرتيره تشعل الغضب داخل إسرائيل
Lebanon 24
سكرتيره تشعل الغضب داخل إسرائيل
05:47 | 2025-12-04
04/12/2025 05:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بكين تضغط على طوكيو: تراجعوا عن تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان
Lebanon 24
بكين تضغط على طوكيو: تراجعوا عن تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان
05:44 | 2025-12-04
04/12/2025 05:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله "مستاء"... هذا ما فعله أحد القياديين بعد الضجة في العراق
Lebanon 24
حزب الله "مستاء"... هذا ما فعله أحد القياديين بعد الضجة في العراق
05:40 | 2025-12-04
04/12/2025 05:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هل على الولايات المتحدة القلق من الأسلحة النووية التي يملكها بوتين؟
Lebanon 24
هل على الولايات المتحدة القلق من الأسلحة النووية التي يملكها بوتين؟
05:30 | 2025-12-04
04/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا ترفع لهجة تحذيرها لأوروبا: قد نلجأ إلى الحرب
Lebanon 24
روسيا ترفع لهجة تحذيرها لأوروبا: قد نلجأ إلى الحرب
05:23 | 2025-12-04
04/12/2025 05:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
Lebanon 24
"نورٌ في السماء".. العرافة بابا فانغا: هذا ما سيحدث يوم الجمعة
07:09 | 2025-12-03
03/12/2025 07:09:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
Lebanon 24
"لبنان اعجوبة"...هذا ما أثمرته زيارة البابا لقديس لبنان
09:01 | 2025-12-03
03/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن لبنان.. هذا ما ستفعله أميركا
07:32 | 2025-12-03
03/12/2025 07:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
Lebanon 24
التنظيم الراقي لزيارة البابا جاء متناسبا مع تاريخيتها
08:30 | 2025-12-03
03/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:47 | 2025-12-04
سكرتيره تشعل الغضب داخل إسرائيل
05:44 | 2025-12-04
بكين تضغط على طوكيو: تراجعوا عن تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان
05:40 | 2025-12-04
حزب الله "مستاء"... هذا ما فعله أحد القياديين بعد الضجة في العراق
05:30 | 2025-12-04
هل على الولايات المتحدة القلق من الأسلحة النووية التي يملكها بوتين؟
05:23 | 2025-12-04
روسيا ترفع لهجة تحذيرها لأوروبا: قد نلجأ إلى الحرب
05:12 | 2025-12-04
دولة عربية تتراجع عن تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 13:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 13:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 13:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24