الرئيس الصيني لماكرون: العالم أبعد ما يكون عن السلام

كما شدد جينبينغ على أن بلاده تدعم جهود السلام في . ودعا إلى إقامة علاقة "أكثر استقرارا" مع خلال محادثاته مع ماكرون في قاعة الشعب الكبرى. خلال لقاء بنظيره الصيني شي جينبينغ في ، أكد الأخير أن العالم اليوم بات أبعد ما يكون عن السلام".كما شدد جينبينغ على أن بلاده تدعم جهود السلام في . ودعا إلى إقامة علاقة "أكثر استقرارا" مع خلال محادثاته مع ماكرون في قاعة الشعب الكبرى.

وأضاف أن مستعدة للعمل مع فرنسا "لمنع أي تدخل وجعل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين أكثر استقراراً".

بدوره، أكد ماكرون على وجوب "تجاوز البلدين اختلافاتهما". وأضاف قائلاً "في بعض الأحيان، تكون هناك اختلافات، لكن من مسؤوليتنا تجاوزها من أجل الصالح العام"، وفق ما نقلت فرانس برس.



كما أردف "علينا مواصلة التحرك لدعم السلام والاستقرار في العالم، وفي أوكرانيا ومختلف المناطق المتضررة من الحروب".

كذلك دعا أيضاً إلى المزيد من الاستثمارات لإعادة التوازن في العلاقات التجارية بين البلدين، وحضّ شي على العمل مع دول من أجل حوكمة اقتصادية قائمة على قواعد.