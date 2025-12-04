Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الصيني لماكرون: العالم أبعد ما يكون عن السلام

Lebanon 24
04-12-2025 | 03:03
Doc-P-1450684-639004397195153720.webp
Doc-P-1450684-639004397195153720.webp photos 0
خلال لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الصيني شي جينبينغ في بكين، أكد الأخير أن العالم اليوم بات أبعد ما يكون عن السلام".
كما شدد جينبينغ على أن بلاده تدعم جهود السلام في أوكرانيا. ودعا إلى إقامة علاقة "أكثر استقرارا" مع فرنسا خلال محادثاته مع ماكرون في قاعة الشعب الكبرى.
وأضاف أن الصين مستعدة للعمل مع فرنسا "لمنع أي تدخل وجعل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين أكثر استقراراً".
بدوره، أكد ماكرون على وجوب "تجاوز البلدين اختلافاتهما". وأضاف قائلاً "في بعض الأحيان، تكون هناك اختلافات، لكن من مسؤوليتنا تجاوزها من أجل الصالح العام"، وفق ما نقلت فرانس برس.

كما أردف "علينا مواصلة التحرك لدعم السلام والاستقرار في العالم، وفي أوكرانيا ومختلف المناطق المتضررة من الحروب".
كذلك دعا الرئيس الفرنسي أيضاً إلى المزيد من الاستثمارات لإعادة التوازن في العلاقات التجارية بين البلدين، وحضّ شي على العمل مع دول مجموعة السبع من أجل حوكمة اقتصادية قائمة على قواعد.
ماكرون للرئيس الصيني: حان وقت السلام الحقيقي في العالم
الرئيس الصيني لـ ماكرون: يجب ألا يؤثر ما يحدث في العالم على العلاقات بيننا
ماكرون للرئيس الصيني: لدينا مسؤولية خاصة لضمان السلام الدائم في أوكرانيا
ترامب: مجلس السلام سيمتد إلى ما هو أبعد من غزة والشرق الأوسط
