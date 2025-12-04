وفد مجلس الأمن يصل سوريا ويلتقي الشرع



في زيارة هي الأولى من نوعها لمجلس الأمن إلى ، وصل ممثلو الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس التابع للأمم المتحدة إلى ، بعد نحو عام من إطاحة حكم الرئيس السابق .فقد وصل وفد ممثلي الدول الأعضاء في إلى دمشق عبر معبر جديدة يابوس الحدودي مع ، حيث التقوا عدداً من المسؤولين، على رأسهم الرئيس السوري أحمد ، على أن تكون المحطة الثانية في لبنان.

وكان الوفد توجه فور وصوله إلى حي جوبر، أحد أكبر الأحياء المدمرة خلال الحرب في محيط دمشق، بهدف الاطلاع على "حجم الدمار والتخريب الذي طاله".



يأتي وصول الوفد بالتزامن مع مساعي لإعادة ترسيخ وجودها في سوريا، بعدما رفع مؤخراً المفروضة على الشرع.

وقال السفير السلوفيني لدى الأمم المتحدة سامويل زبوغار، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين الماضي إن هذه هي "الزيارة الرسمية الأولى لمجلس الأمن للشرق الأوسط منذ ستّ سنوات، والأولى لسوريا على الإطلاق".



كما أوضح أن الجولة تأتي "في وقت حاسم"، في ظل الجهود التي تبذلها السلطات لترسيخ المرحلة الجديدة في البلاد، "والتحديات" التي تعترض وقف إطلاق النار القائم منذ عام في لبنان بين وحزب الله.



يذكر أن سوريا ستحتفل في الثامن من ديسمبر الحالي بذكرى مرور عام على سقوط نظام ، فيما تسعى السلطات الجديدة إلى إعادة الإعمار والنهوض باقتصاد البلاد الذي دمر إثر 14 سنة من الحرب.