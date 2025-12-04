غيّر مكان نومه بانتظام.. إجراءات جديدة لمادورو كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز"

Advertisement

شدد إجراءات أمنه الشخصي بشكل غير مسبوق، والتي شملت تغيير أماكن نومه بانتظام، في ظل تصاعد احتمال تدخل عسكري أميركي.وتشير مصادر مقربة من الحكومة الفنزويلية إلى حالة توتر وقلق تخيم على الدائرة الضيقة المحيطة بمادورو، رغم قناعتهم بأنه لا يزال ممسكاً بزمام السيطرة وقادراً على تجاوز هذا التهديد الأخطر خلال سنوات حكمه الاثنتي عشرة، وفقاً لصحيفة " تايمز" الأميركية.وتحدث أشخاص مقربون من الحكومة الفنزويلية لصحيفة "نيويورك تايمز" شريطة عدم هويتهم خوفاً من الانتقام أو بسبب عدم حصولهم على إذن للتصريح علناً.وتشير مصادر الصحيفة إلى أن يحاول حماية نفسه من أي ضربة دقيقة محتملة أو عملية لقوات خاصة عبر تغيير أماكن نومه وهواتفه باستمرار. وقد تسارعت هذه الاحتياطات منذ شهر أيلول، بعدما بدأت في حشد سفنها الحربية وفي تنفيذ ضربات ضد زوارق تقول إنها كانت تستخدم في تهريب المخدرات من .وللحد من مخاطر الاختراق من داخل النظام، وسّع مادورو دور الحرس الشخصي في فريقه الأمني، كما عزز وجود ضباط الاستخبارات داخل المؤسسات العسكرية الفنزويلية، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن أحد المصادر المطلعة.