عربي-دولي

غيّر مكان نومه بانتظام.. إجراءات جديدة لمادورو كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز"

Lebanon 24
04-12-2025 | 04:25
شدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إجراءات أمنه الشخصي بشكل غير مسبوق، والتي شملت تغيير أماكن نومه بانتظام، في ظل تصاعد احتمال تدخل عسكري أميركي.
وتشير مصادر مقربة من الحكومة الفنزويلية إلى حالة توتر وقلق تخيم على الدائرة الضيقة المحيطة بمادورو، رغم قناعتهم بأنه لا يزال ممسكاً بزمام السيطرة وقادراً على تجاوز هذا التهديد الأخطر خلال سنوات حكمه الاثنتي عشرة، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وتحدث أشخاص مقربون من الحكومة الفنزويلية لصحيفة "نيويورك تايمز" شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفاً من الانتقام أو بسبب عدم حصولهم على إذن للتصريح علناً.

وتشير مصادر الصحيفة إلى أن مادورو يحاول حماية نفسه من أي ضربة دقيقة محتملة أو عملية لقوات خاصة عبر تغيير أماكن نومه وهواتفه باستمرار. وقد تسارعت هذه الاحتياطات منذ شهر أيلول، بعدما بدأت الولايات المتحدة في حشد سفنها الحربية وفي تنفيذ ضربات ضد زوارق تقول إدارة ترامب إنها كانت تستخدم في تهريب المخدرات من فنزويلا.

وللحد من مخاطر الاختراق من داخل النظام، وسّع مادورو دور الحرس الشخصي الكوبي في فريقه الأمني، كما عزز وجود ضباط الاستخبارات الكوبية داخل المؤسسات العسكرية الفنزويلية، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن أحد المصادر المطلعة.



