23
o
بيروت
18
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تترقب.. لمن تعود جثة "الرهينة الأخيرة" في غزة؟
Lebanon 24
04-12-2025
|
05:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تترقّب
إسرائيل
اليوم استعادة جثمان آخر رهينة مُحتجز في قطاع غزّة، وهو يعود لشرطي إسرائيلي قُتل في معارك السابع من تشرين الأول 2023، بعدما تسلمت الأربعاء رفات مواطن تايلاندي.
Advertisement
وكانت حركة
حماس
تحتجز 48 رهينة في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة أُفرج عنهم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول، بعد سنتين من حرب مدمّرة.
وقد أُعيدت جميع الجثامين باستثناء جثمان
الإسرائيلي
ران غفيلي، وسط اتهامات إسرائيلية للفصائل
الفلسطينية
بالمماطلة في التسليم.
أما حركة حماس فتؤكد أن عملية انتشال الجثامين تسير ببطء بسبب أكوام الركام الضخمة التي خلفتها سنتان من الحرب المدمرة. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو يقول إن جثة الرهينة التي سلمتها حماس أمس تعود لإلياهو مرجليت
Lebanon 24
مكتب نتنياهو يقول إن جثة الرهينة التي سلمتها حماس أمس تعود لإلياهو مرجليت
04/12/2025 17:36:01
04/12/2025 17:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رفات الرهينة الإسرائيلي المسترجعة من غزة تعود إلى طالب تنزاني
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: رفات الرهينة الإسرائيلي المسترجعة من غزة تعود إلى طالب تنزاني
04/12/2025 17:36:01
04/12/2025 17:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول من "حماس" لرويترز: الحركة ستسلم جثة رهينة آخر للصليب الأحمر
Lebanon 24
مسؤول من "حماس" لرويترز: الحركة ستسلم جثة رهينة آخر للصليب الأحمر
04/12/2025 17:36:01
04/12/2025 17:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول من حماس لـ"رويترز": الحركة ستسلم جثة رهينة آخر للصليب الأحمر
Lebanon 24
مسؤول من حماس لـ"رويترز": الحركة ستسلم جثة رهينة آخر للصليب الأحمر
04/12/2025 17:36:01
04/12/2025 17:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلسطينية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
سكاي نيو
فلسطين
ايلان
حماس
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماكرون يحذر من خيانة أميركا لأوكراني
Lebanon 24
ماكرون يحذر من خيانة أميركا لأوكراني
10:22 | 2025-12-04
04/12/2025 10:22:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف
Lebanon 24
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف
10:18 | 2025-12-04
04/12/2025 10:18:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة واشنطن وكاراكاس.. بحر الكاريبي على حافة تصعيد عسكري
Lebanon 24
أزمة واشنطن وكاراكاس.. بحر الكاريبي على حافة تصعيد عسكري
10:00 | 2025-12-04
04/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يصل إلى الهند لتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والتجارة
Lebanon 24
بوتين يصل إلى الهند لتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والتجارة
09:43 | 2025-12-04
04/12/2025 09:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: أنا أتعامل مع ما يسمم أميركا!
Lebanon 24
ترامب: أنا أتعامل مع ما يسمم أميركا!
09:00 | 2025-12-04
04/12/2025 09:00:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
11:00 | 2025-12-03
03/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
12:45 | 2025-12-03
03/12/2025 12:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإيرانيون وصلوا".. إسرائيليّون يتجسسون لصالح طهران مقابل المال
Lebanon 24
"الإيرانيون وصلوا".. إسرائيليّون يتجسسون لصالح طهران مقابل المال
12:00 | 2025-12-03
03/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:22 | 2025-12-04
ماكرون يحذر من خيانة أميركا لأوكراني
10:18 | 2025-12-04
بعد الغارات.. بيان إسرائيلي وفيديو للحظة القصف
10:00 | 2025-12-04
أزمة واشنطن وكاراكاس.. بحر الكاريبي على حافة تصعيد عسكري
09:43 | 2025-12-04
بوتين يصل إلى الهند لتعزيز التعاون في مجالي الدفاع والتجارة
09:00 | 2025-12-04
ترامب: أنا أتعامل مع ما يسمم أميركا!
09:00 | 2025-12-04
على وقع ارتفاع الضغوط الاميركية.. هل بات نتنياهو في مأزق؟
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 17:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 17:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 17:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24