عربي-دولي

إسرائيل تترقب.. لمن تعود جثة "الرهينة الأخيرة" في غزة؟

Lebanon 24
04-12-2025 | 05:02
تترقّب إسرائيل اليوم استعادة جثمان آخر رهينة مُحتجز في قطاع غزّة، وهو يعود لشرطي إسرائيلي قُتل في معارك السابع من تشرين الأول 2023، بعدما تسلمت الأربعاء رفات مواطن تايلاندي.
وكانت حركة حماس تحتجز 48 رهينة في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة أُفرج عنهم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول، بعد سنتين من حرب مدمّرة.
 
وقد أُعيدت جميع الجثامين باستثناء جثمان الإسرائيلي ران غفيلي، وسط اتهامات إسرائيلية للفصائل الفلسطينية بالمماطلة في التسليم.

أما حركة حماس فتؤكد أن عملية انتشال الجثامين تسير ببطء بسبب أكوام الركام الضخمة التي خلفتها سنتان من الحرب المدمرة. (سكاي نيوز عربية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24