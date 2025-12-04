روسيا ترفع لهجة تحذيرها لأوروبا: قد نلجأ إلى الحرب

Advertisement

وفي بيان على منصة " " الروسية، قال نائب سكرتير الروسي دميتري ميدفيديف إن محاولة الاتحاد "سرقة الأصول الروسية المحتجزة في عبر ما يسمى ائتمان التعويضات" يمكن، بموجب القانون الدولي، اعتبارها "نوعاً خاصاً من أسباب الحرب، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب لبروكسل ودول الاتحاد الأوروبي". وأضاف أن استرجاع هذه الأموال قد يتم لاحقاً "ليس عبر المحاكم، بل من خلال تعويضات فعلية يدفعها أعداء روسيا المهزومون عينياً"، علماً أن ميدفيديف، الأسبق (2008–2012)، معروف بتصريحاته التصعيدية والاستفزازية.