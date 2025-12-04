Advertisement

روسيا ترفع لهجة تحذيرها لأوروبا: قد نلجأ إلى الحرب

Lebanon 24
04-12-2025 | 05:23
Doc-P-1450745-639004479132172143.png
Doc-P-1450745-639004479132172143.png photos 0
حذّرت روسيا، الخميس، من أن إقدام الاتحاد الأوروبي على مصادرة الأصول الروسية المجمّدة قد يُنظر إليه باعتباره "سبباً للحرب".
 وفي بيان على منصة "ماكس" الروسية، قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن محاولة الاتحاد الأوروبي "سرقة الأصول الروسية المحتجزة في بلجيكا عبر ما يسمى ائتمان التعويضات" يمكن، بموجب القانون الدولي، اعتبارها "نوعاً خاصاً من أسباب الحرب، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب لبروكسل ودول الاتحاد الأوروبي". وأضاف أن استرجاع هذه الأموال قد يتم لاحقاً "ليس عبر المحاكم، بل من خلال تعويضات فعلية يدفعها أعداء روسيا المهزومون عينياً"، علماً أن ميدفيديف، الرئيس الروسي الأسبق (2008–2012)، معروف بتصريحاته التصعيدية والاستفزازية.
