بكين تضغط على طوكيو: تراجعوا عن تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان

تصاعد التوتر الدبلوماسي بين
الصين
واليابان بعد تصريحات رئيسة الوزراء
اليابانية
ساناي تاكايتشي حول تايوان، والتي اعتبرت فيها أن أي تحرك عسكري صيني ضد
الجزيرة
، بما في ذلك حصار بحري محتمل، قد يشكل "وضعًا يهدد بقاء
اليابان
"، الأمر الذي قد يتيح لطوكيو "ممارسة حقها في الدفاع الجماعي عن النفس" وفق القانون الياباني وتفسير ميثاق
الأمم المتحدة
.
الصين ردّت بقوة، إذ جدّد المتحدث باسم
وزارة الخارجية
الصينية
، لين جيان، التأكيد على أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا لمبدأ "الصين الواحدة"، مطالبًا طوكيو بالتراجع عنها وتقديم "تفسير واضح" للمجتمع الدولي.
وقال لين إن اكتفاء تاكايتشي بالقول إن "موقف اليابان لم يتغير" والاستشهاد بالبيان المشترك الصيني–الياباني لعام 1972 "غير كافٍ"، مشددًا: "الصين لن تقبل هذا إطلاقًا"، ومتسائلًا: "لماذا يرفض الجانب الياباني عمدًا توضيح التزاماته القانونية القائمة؟ وما المنطق من ذلك؟".
الخلاف الجديد يعيد تسليط الضوء على حساسية ملف تايوان باعتباره خطًا أحمر لبكين، ونقطة توتر متكررة في العلاقات الصينية–اليابانية، في منطقة يُنظر إليها على أنها أحد أهم مسارح الأمن والتجارة في العالم، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد لفظي أو قانوني حول مسألة السيادة قد ينعكس على الاستقرار الإقليمي بأكمله.
