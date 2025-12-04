سكرتيره تشعل الغضب داخل إسرائيل

Advertisement

القرار أثار، بحسب هيئة البث ، موجة انتقادات داخل الموساد وبين مسؤولين سابقين في الجهاز، بدعوى أن غوفمان يفتقر إلى خبرة استخباراتية وخلفية في الإدارة التنظيمية. ويستند ترشيحه إلى مسيرة عسكرية ميدانية وقيادية واسعة، شغل خلالها مناصب في سلاح المدرعات، وقيادة ألوية ميدانية وفرقة "هاباشين" (210)، ورئاسة المركز الوطني للتدريب البري، ثم رئاسة مقر العمليات الحكومية في الأراضي، قبل تعيينه سكرتيراً عسكرياً لنتنياهو.وصف غوفمان بأنه "ضابط ذو كفاءة عالية" أثبت خلال الحرب "قدرات مهنية استثنائية" واتصالاً دائماً بأجهزة الاستخبارات، "ولا سيما الموساد"، مشيرا إلى إصابته بجروح بالغة في اشتباك مع مسلحين من شرق غزة. وفي حال المصادقة على التعيين، سيخلف غوفمان رئيس الموساد الحالي ديدي برنياع، الذي يتولى المنصب منذ يونيو 2021 ويتجاوز حاليا ولايته الأساسية بعد تمديدها بانتظار قرار حكومي نهائي. (سكاي نيوز)