عربي-دولي
في ظروف غامضة.. إسرائيل تُعلن عن مقتل ياسر أبو شباب
Lebanon 24
04-12-2025
|
07:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت القناة 14
الإسرائيلية
عن وفاة ياسر أبو شباب، قائد "القوات الشعبية في غزة"، في ظروف لم تتضح بعد.
من جانبها، أفادت
إذاعة الجيش الإسرائيلي
عن اغتيال أبو شباب في
قطاع غزة
على يد مسلحين مجهولين شرق
رفح
.
وأضافت: "تقديرات أولية
في إسرائيل
بأن ياسر أبو شباب قتل نتيجة خلافات داخلية".
