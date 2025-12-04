في ظروف غامضة.. إسرائيل تُعلن عن مقتل ياسر أبو شباب

أعلنت القناة 14 عن وفاة ياسر أبو شباب، قائد "القوات الشعبية في غزة"، في ظروف لم تتضح بعد.

من جانبها، أفادت عن اغتيال أبو شباب في على يد مسلحين مجهولين شرق .

وأضافت: "تقديرات أولية بأن ياسر أبو شباب قتل نتيجة خلافات داخلية".